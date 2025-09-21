А это мои культяпочки: как легендарные врачи Мечникова спасают самых тяжелых бойцов

В больнице Мечникова в Днепре проходят лечение украинские военные, которые получили тяжелые ранения на фронте. За 11 лет войны здесь провели более 51 тысячи операций. Больница всегда открыта для журналистов, здесь делятся историями и опытом.

Репортажем из больницы, где спасают тысячи жизней, делится hromadske.

Проседаю ментально, когда вижу издевательства над военными

Боец Холодного Яра 61-летний Алмас Хазиев с радостью общается с журналисткой. У мужчины два протеза, и он удивляется, когда о нем не знают, ведь он уже дважды виделся с президентом. На второй день полномасштабной войны Алмас пошел добровольцем на фронт.

Мужчина показывает протезы, и делится, что его хватило на год. Сейчас он стал военным психологом. Работает с пациентами, которые только потеряли конечности. Несмотря на то, что у них и физические, и душевные раны — не все готовы видеться с психологом.

Алмас ставит военным в пример себя. Ведь им легче воспринять психолога, который и сам был на фронте, получил аналогичные ранения.

Когда из 93-й бригады ранят кого-то, мне сразу звонят: “Едет твой побратим” — и я его, как отец, встречаю. Этот конкретный мальчик никого не хотел видеть, мама его плакала в трубку. Я ей: “Стоп. Я на ногах — он будет на ногах”.

Генеральный директор больницы Сергей Рыженко делится, что, несмотря на годы войны, до сих пор он не может привыкнуть к издевательствам россиян над украинскими военными.

Я работаю в этой больнице 13 лет, днюю и ночую здесь, видел всякое, но привыкнуть к тому, что так могут издеваться над человеком, не могу. Я проседаю ментально, когда случаются такие вещи.

Одной из самых болезненных, делится Сергей, для него стала история, как россияне заставили украинца дострелить тяжелораненого побратима. Парня стошнило, а россияне начали высмеивать его. Пока оккупанты смеялись, боец ​​их перестрелял. Но после этого пришлось долго лечить психику.

По словам Сергея, 90% тяжелораненых военных выживают в этой больнице. Часть здесь проходит и реабилитацию.

Выдающийся врач Мечникова

Юрий Скребец с позывным Юзик — народный герой Украины. В больнице Мечникова он отработал 35 лет, и создал Госпитальеров. Все отпуска проводил в АТО. Полномасштабную войну Юрий встретил как госпитальер, но затем смог легализоваться в ВСУ начальником медчасти батальона Арей УДА.

Недавно Юрий Скребец уволился со службы из-за инвалидности.

Попал в Курской области в неприятную ситуацию. Перелом позвоночника, обеих ног. У меня эндопротезы. Кульшевые суставы заменены на железки, а внизу — мои культяпочки.

Ампутации не мешают ему кататься на велосипеде, бегать, плавать. Шутит, что только не может прыгать с парашютом.

В телефоне Юрия более 27 тысяч фото – отдельно папка, где жена и дети. А все остальное — документы, фото погибших побратимов…

— Меня уже ничего не впечатляет, я больной человек, сентимент из сердца вырвал. Я похоронил 300-400 человек из своего батальона, похоронил много своих друзей. Пять месяцев в госпитале лежал, пока меня по частям собирали. После такого человек либо полностью ломается, либо доживает наркоманом на лекарстве. А я нашел себе выход: бухло и религиозный фанатизм, — шутит врач.

Между работой Юрий прощается с погибшими побратимами, показывает больницу, и не устает шутить.

Отделение политравм

В отделении политравм — труднее всего. Здесь бойцы с многочисленными ранениями подключены к массе приборов. Их накрывают простынями. А рядом — список травм, на полстраницы. У каждого бойца стоит табличка с именем.

Юрий и здесь пытается поддержать и утешить бойцов. Часто шутками и собственным примером. А параллельно рассказывает о спасении конечностей:

Это методика, которую мы используем уже 10 лет: рана закрывается герметично, и под давлением все лишнее — некротизированные ткани, разрушенные элементы крови — отсасываются в специальный аппарат. Раньше мы бы такую ​​ногу ампутировали — 200%, а теперь можем спасти.

Новейшие методики лечения позволяют уменьшать количество ампутаций. На 40-45 тысяч раненых — 6-7 тысяч ампутаций, говорит Скребец.

44-летний Станислав получил ранение неделю назад, от дрона. Очнулся уже без руки. Говорит, что всегда спасал других, а тут и сам получил ранение.

Где ампутировали руку, не знаю: я был под наркозом. Мама, жена плачут, но что? Обратно не приклеишь. Такова реальность: кто действительно воюет, а не в штабе сидит, точно будет иметь травмы. Это война. Серьезная война.

