“Мои новые ноги”: как электроскутер подарил ветерану вторую жизнь

Он потерял обе ноги, но не утратил силы духа. Вячеслав, военнослужащий, прошедший ад боев под Авдеевкой, сейчас строит новую жизнь.

Его история — это пример мужества, которое не остановила даже инвалидность.

Благодаря поддержке Всеукраинского благотворительного фонда Крона он получил электроскутер, вернувший ему часть утраченной мобильности и независимости.

Две недели в подвале: цена верности

В начале полномасштабного вторжения Вячеслав добровольно присоединился к ВСУ, став оператором-наводчиком БМП.

Его подразделение защищало позиции под Авдеевкой, где воины провели 14 дней в сыром, холодном подвале.

Из-за ограниченности движения и низких температур он получил тяжелейшее обморожение конечностей.

Когда Вячеслава наконец эвакуировали, диагноз был неутешительным: некроз тканей и необратимые повреждения.

Несмотря на все усилия медиков в госпиталях Днепра и Львова, спасти ноги не удалось. В апреле 2024 года мужчине ампутировали обе конечности.

Реабилитация как новый фронт

Почти год Вячеслав провёл в больницах. Сейчас он учится жить с протезами, хотя постоянная боль в незажившей культе усложняет этот процесс.

Раньше, до войны, я не знал, что такое врачи, был крепок на 100%. Теперь жду, пока заживет рана на правой ноге, и начну учиться ходить на протезах, — говорит Вячеслав, демонстрируя свою несокрушимость.

Жизнь после фронта: новые вызовы и помощь

Ветеран живёт с женой и сыном в Каменец-Подольском, но не может пользоваться собственной квартирой на втором этаже без лифта.

Семье пришлось переехать в дом родителей. Ежедневные передвижения — это испытание, но благодаря переоборудованному для ручного управления автомобилю Вячеслав остаётся мобильным.

В городе он столкнулся с барьерами: многие общественные места, особенно в старой части, не приспособлены для людей на колясках.

Тогда и возникла идея об электроскутере. Благодаря фонду Крона, который помогает ветеранам, мечта Вячеслава стала реальностью.

Я очень благодарен Кроне. Сейчас электоскутер — это мои “ноги”. Это свобода добраться туда, куда я не могу заехать на инвалидной коляске. Это большая помощь! — делится впечатлениями Вячеслав.

О будущем и мечтах

Ветеран не строит далёких планов. Его главная цель — полная реабилитация. Затем — переквалификация, так как до войны он работал крановщиком.

Но самая главная его мечта — это победа Украины, мир и счастливое будущее для детей.

Хочу, чтобы побратимы вернулись живыми. Чтобы дети спокойно ходили в школу, учились, а не прятались по укрытиям, — говорит Вячеслав.

