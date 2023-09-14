Будущее автоспорта! Картингист из Киева стал членом Академии водителей команды Формулы-1

Впервые гоночная академия команды Формулы-1 подписала контракт с украинцем. 14-летний украинский картингист из Киева Александр Бондарев стал частью Академии водителей британской команды Williams Racing.

Юный картингист хорошо проявил себя в этом спорте. С пяти лет он занимался картингом, а в 2023 году стал чемпионом Европы по картингу CIK-FIA.

Участие в программе водителей имеет решающее значение

Александр рассказал, что очень рад присоединиться к Академии водителей Williams.

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Williams Racing — одна из самых известных команд в автоспорте, у нее были одни из лучших пилотов в спортивной гонке, и это честь иметь шанс быть частью этой истории, — говорит юноша.

Парень добавляет, что с детства мечтал о Формуле-1 и знает, что предстоит еще долгий путь. Но водительская Академия — это большой шаг вперед.

— Я всегда знал, что участие в программе для молодых пилотов Формулы-1 имеет решающее значение, и я буду упорно работать, чтобы отплатить за доверие и веру, которую мне выразили Джеймс и Свен, — сказал он.

Он очень ценный молодой талант, за которым мы наблюдали некоторое время. В свои 14 лет он уже имеет несколько удивительных достижений, в частности, чемпионат Европы FIA-CIK в 2023 году.

Александр продемонстрировал большой потенциал в раннем возрасте, и мы с нетерпением ждем поддержки его развития, пока он продолжает свой путь в картинге, — сказал спортивный директор Williams Racing Свен Смитс.

Команда Формулы-1 Williams Racing была основана в 1970-х годах. Она завоевала девять Кубков конструкторов. За эту команду соревновались такие пилоты Формулы-1 как Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Мэнселл, Алан Джонс, Нельсон Пике. Сейчас водителями команды Williams Racing являются Алекс Албон и Логан Сарджент.

Мощная команда в картинге

Также недавно Александр Бондарев подписал контракт с одной из самых сильных и мощных автогоночных команд — Prema Team. В картинге команда Prema Racing сотрудничает с Kart Republic, поэтому особых изменений в машине картингист не имеет.

— Я очень счастлив, что начинаю ездить за команду Prema Karting! Первый раз палатку Prema я увидел весной этого года здесь во Франчакорте. Я знал, что эта команда входит в Kart Republic, но также понимал, что Prema это место, куда берут чемпионов, и я очень хотел стать частью этой команды.

И вот мы снова во Франчакорте уже как обладатели титула Чемпиона Европы 2023 года и накануне Чемпионата мира, объявляем эту новость! — первые впечатления Александра.

Перенес 10 операций после аварии

Александр Бондарев выступает в категории OK Junior. Профессионально заниматься картингом он начал еще с пяти лет, а в семь лет стал самым молодым чемпионом Украины по картингу.

В марте 2022 года гонщик стал обладателем престижного титула чемпиона серии WSK Super Master Series 2022, а в конце апреля попал в тяжелую аварию на гонках.

Парень травмировал ногу, ему пришлось провести десять операций, чтобы вылечить ее. Его ждали три месяца реабилитации. Он старательно выполнял все упражнения, потому что хотел вернуться на трек.

Прошло шесть месяцев после аварии, Александр вернулся к соревнованиям и завоевал свой первый подиум с момента травмы.

Спортсмен делится, что попасть в Формулу-1 в любую команду — это уже большая мечта, но больше всего он ходил бы выступать за команду Mercedes-AMG Petronas.

На гонках Александр может развивать скорость больше, чем позволяют некоторые автомобили, но юный картингист еще не имеет собственного авто, ведь ему всего 14 лет. Ранее мы рассказывали, со скольких лет можно водить авто в Украине.

Фото: Williams Racing

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