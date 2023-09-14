Майбутнє автоспорту! Картингіст з Києва став членом Академії водіїв команди Формули-1

Уперше гоночна академія команди Формули-1 підписала контракт з українцем. 14-річний український картингіст з Києва Олександр Бондарев став частиною Академії водіїв британської команди Williams Racing.

Юний картингіст добре проявив себе у цьому спорті. З п’яти років він займався картингом, а у 2023 році став чемпіоном Європи з картингу CIK-FIA.

Участь у програмі водіїв має вирішальне значення

Олександр розповів, що дуже радий приєднатися до Академії водіїв Williams.

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Williams Racing — одна з найвідоміших команд в автоспорті, у неї були одні з найкращих пілотів у спортивних перегонах, і це честь мати шанс бути частиною цієї історії, — говорить юнак.

Хлопець додає, що з дитинства мріяв про Формулу-1 та знає, що попереду ще довгий шлях. Але Академія водіїв це великий крок уперед.

— Я завжди знав, що участь у програмі для молодих пілотів Формули-1 має вирішальне значення, і я наполегливо працюватиму, щоб відплатити за довіру та віру, яку мені висловили Джеймс і Свен, — сказав він.

Він дуже цінний молодий талант, за яким ми спостерігали протягом деякого часу. У свої 14 років він уже має кілька дивовижних досягнень, зокрема чемпіонат Європи FIA-CIK у 2023 році.

Олександр продемонстрував великий потенціал у ранньому віці, і ми з нетерпінням чекаємо на підтримку його розвитку, поки він продовжує свій шлях у картингу, — сказав спортивний директор Williams Racing Свен Смітс.

Команда Формули-1 Williams Racing була заснована у 1970-х роках. Вона здобула дев’ять Кубків конструкторів. За цю команду змагалися такі пілоти Формули-1 як Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Менселл, Алан Джонс, Нельсон Піке. Зараз водіями команди Williams Racing є Алекс Албон та Логан Сарджент.

Потужна команда у картингу

Також нещодавно Олександр Бондарев підписав контракт з однією з найсильніших і потужних автогоночних команд — Prema Team. У картингу команда Prema Racing співпрацює з Kart Republic, тому для Олександра особливих змін у машині не має.

— Я дуже щасливий, що починаю їздити за команду Prema Karting! Перший раз намет Prema я побачив навесні цього року тут у Франчакорті. Я знав, що ця команда входить до Kart Republic, але також розумів, що Prema це місце, куди беруть чемпіонів, і я дуже хотів стати частиною цієї команди.

І ось ми знову у Франчакорті вже як володарі титулу Чемпіона Європи 2023 року та напередодні Чемпіонату світу, оголошуємо цю новину! — перші враження Олександра.

Переніс 10 операцій після аварії

Олександр Бондарев виступає у категорії OK Junior. Професійно займатися картингом він почав ще з п’яти років, а у сім років вже став наймолодшим чемпіоном України з картингу.

У березні 2022 року гонщик став володарем престижного титулу чемпіона серії WSK Super Master Series 2022, а в кінці квітня потрапив у тяжку аварію на перегонах.

Хлопець травмував ногу, йому довелося провести десять операцій, щоб вилікувати її. На нього чекали три місяці реабілітації. Він старанно виконував усі вправи, адже хотів повернутися на трек.

Минуло шість місяців після аварії, Олександр повернувся до змагань та завоював свій перший подіум з моменту травми.

Спортсмен ділиться, що потрапити до Формули-1 до будь-якої команди — це вже велика мрія, але найбільше він ходів би їздити за команду Mercedes-AMG Petronas.

На перегонах Олександр може розвивати швидкість більшу, ніж дозволяють деякі автівки, але юний картингіст ще не має власного авто, адже йому лише 14 років. Раніше ми розповідали, зі скількох років можна водити авто в Україні.

Фото: Williams Racing

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