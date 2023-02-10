Зі скількох років можна водити машину в Україні 2023: оновлені дані

У законодавстві України зазначено мінімальний вік для керування різними транспортними засобами. Все залежить від того, про яку категорію йдеться. Наприклад, їздити на мопеді можна з 16 років, не чекаючи настання повноліття.
І для цього, звичайно, потрібно мати відповідну категорію, яка зазвичай вказана у правах. Зі скількох років можна водити машину в Україні — читай у матеріалі.
У Законі України Про дорожній рух та у Правилах дорожнього руху написано, що їздити на мопеді та мотоциклі можна з 16 років. Для того, щоб робити це за законом, потрібно скласти відповідний іспит на знання їзди та отримати посвідчення. У такому разі тобі відкриється категорія А.
Маючи такі права, ти не зможеш сідати за кермо машини, адже це незаконно.
Маючи такі права, ти не зможеш сідати за кермо машини, адже це незаконно.
Тільки після досягнення повноліття, тобто з 18 років, можна буде відкрити категорії, маючи які, можна керувати легковими та вантажними автомобілями, а також квадроциклом.
Вже за рік, у 19, можна відкрити категорію для керування вантажними автомобілями з причепом. У 21 ти зможеш здати на права і відкрити категорію для водіння тролейбусом, автобусом.
Вже за рік, у 19, можна відкрити категорію для керування вантажними автомобілями з причепом. У 21 ти зможеш здати на права і відкрити категорію для водіння тролейбусом, автобусом.
Звичайно, вчитися їзди в автошколах в Україні можна з 16 років, але їздити дорогами загального користування дозволяється лише після 18.
У вересні 2022 року в парламенті зареєстрували законопроект, у якому передбачено дозвіл на керування транспортними засобами категорії осіб, які досягли 16-річного віку. Проект з’явився на сайті Верховної Ради.
Важливо, що керувати транспортним засобом у 16 років пропонували лише за письмовою нотаріально засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) чи піклувальників, якщо автомобілі з автоматичною коробкою передач (категорії B).
Але днями, 7 лютого, Рада зняла його з розгляду.
Читай, як безпечно їздити в умовах низької видимості.
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