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Зі скількох років можна водити машину в Україні 2023: оновлені дані

Анна Голішевська, редакторка сайту 10 Лютого 2023, 16:30
Машина
Фото: Unsplash

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