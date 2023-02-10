Зі скількох років можна водити машину в Україні 2023: оновлені дані

У законодавстві України зазначено мінімальний вік для керування різними транспортними засобами. Все залежить від того, про яку категорію йдеться. Наприклад, їздити на мопеді можна з 16 років, не чекаючи настання повноліття.

І для цього, звичайно, потрібно мати відповідну категорію, яка зазвичай вказана у правах. Зі скількох років можна водити машину в Україні — читай у матеріалі.

Зі скількох років можна водити машину в Україні 2023

У Законі України Про дорожній рух та у Правилах дорожнього руху написано, що їздити на мопеді та мотоциклі можна з 16 років. Для того, щоб робити це за законом, потрібно скласти відповідний іспит на знання їзди та отримати посвідчення. У такому разі тобі відкриється категорія А.

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Маючи такі права, ти не зможеш сідати за кермо машини, адже це незаконно.

Тільки після досягнення повноліття, тобто з 18 років, можна буде відкрити категорії, маючи які, можна керувати легковими та вантажними автомобілями, а також квадроциклом.

Вже за рік, у 19, можна відкрити категорію для керування вантажними автомобілями з причепом. У 21 ти зможеш здати на права і відкрити категорію для водіння тролейбусом, автобусом.

Звичайно, вчитися їзди в автошколах в Україні можна з 16 років, але їздити дорогами загального користування дозволяється лише після 18.

Зі скількох років можна водити машину в Україні: що відомо про нещодавній законопроект

У вересні 2022 року в парламенті зареєстрували законопроект, у якому передбачено дозвіл на керування транспортними засобами категорії осіб, які досягли 16-річного віку. Проект з’явився на сайті Верховної Ради.

Важливо, що керувати транспортним засобом у 16 років пропонували лише за письмовою нотаріально засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) чи піклувальників, якщо автомобілі з автоматичною коробкою передач (категорії B).

Але днями, 7 лютого, Рада зняла його з розгляду.

Коли можна отримати права в Україні:

з 16 — для категорій А та А1;

з 18 — В, С і В1, С1;

з 19 — ВЕ і С1Е;

з 21 року — D1, D.

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