Со скольких лет можно водить машину в Украине 2023: обновленные данные

В законодательстве Украины указан минимальный возраст для управления разными транспортными средствами. Все зависит от того, о какой категории идет речь.

Например, ездить на мопеде можно с 16 лет, не ожидая наступления совершеннолетия. И для этого, конечно, нужно иметь соответствующею категорию, которая указывается в правах. Со скольких лет можно водить машину в Украине — читай в материале.

Со скольких лет можно водить машину в Украине 2023

В Законе Украины О дорожном движении и в Правилах дорожного движения написано, что ездить на мопеде и мотоцикле можно с 16 лет. Для того чтобы делать это по закону, нужно сдать соответствующий экзамен на знание езды и получить удостоверение. В таком случае тебе откроется категория А.

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Имея такие права, ты не сможешь садиться за руль машины, ведь это — незаконно.

Только после достижения совершеннолетия, то есть с 18 лет, можно будет открыть категории, позволяющие управлять легковыми и грузовыми автомобилями, а также квадроциклом.

Уже через год, в 19, можно открыть категорию для управления грузовыми автомобилями с прицепом. В 21 ты сможешь сдать на права и открыть категорию для вождения троллейбусом, автобусом. Конечно, учиться езде в автошколах в Украине можно с 16 лет, но ездить по дорогам общего пользования разрешается только после 18.

Со скольких лет можно водить машину в Украине: что известно о недавнем законопроекте

В сентябре 2022 года в парламенте был зарегистрирован законопроект, в котором предусмотрено разрешение на управление транспортными средствами категории лиц, достигших 16-летнего возраста. Проект появился на сайте Верховной Рады.

Важно, что управлять транспортным средством в 16 лет предлагалось только при наличии письменного нотариально заверенного согласия родителей (усыновителей) или попечителей и если автомобиль с автоматической коробкой передач (категории B).

Но на днях, 7 февраля, Рада сняла его с рассмотрения.

Когда можно получить права в Украине:

с 16 — для категорий А и А1;

с 18 — В, С и В1, С1;

с 19 — ВЕ и С1Е;

с 21 года — D1, D.

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