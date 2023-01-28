Рассказы

Семь операций назад. История маленькой Алисы из Херсона, которая из-за оккупантов потеряла зрение на один глаз

Виктория Мельник, редактор сайта 28 января 2023, 08:00
Алиса
Фото: Instagram

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