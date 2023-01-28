Семь операций назад. История маленькой Алисы из Херсона, которая из-за оккупантов потеряла зрение на один глаз

Россияне каждый день рушат жизнь украинских детей. Хуже всего приходится тем, кто находился на временно оккупированных территориях. Оккупанты без зазрений совести обстреливают мирные дома и детские площадки, школы и садики, прицельно убивая украинских детей.

История Алисы, пережившей несколько операционных вмешательств, вызывает слезы на глазах. Девочка чудом выжила при обстреле, но теперь за ее здоровье борются врачи.

Семь операций на левом глазу

Шестилетняя Алиса из Херсона потеряла зрение на один глаз из-за обстрела российскими снарядами жилого квартала.

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Пострадала целая семья — в детскую комнату их квартиры попала ракета. Обломки засыпало Алису и ее маму Юлию. Девочка получила многочисленные ранения, в том числе — лица и конечности. У Юлии — перелом ребер и лопатки.

Отец вытаскивал жену и дочь из-под завалов. Несколько дней Алису спасали херсонские врачи, а затем девочку перевели в НДСЛ Охматдет.

В больницу она приехала в тяжелом состоянии, врачи диагностировали широкую политравму: проникновенное ранение левого глаза и орбиты, в результате которого она потеряла зрение на один глаз, ранение уха, множественные поражения всего тела.

В первый день, который Алиса провела в Охматдете, ей исполнилось шесть лет.

Мама девочки сначала лечилась в Херсоне, пока областную больницу снова не обстреляли россияне. Снаряд “прилетел” прямо у корпуса. После пережитого женщина решила эвакуироваться в Киев, поэтому лечение продолжила уже вместе с дочерью.

Там она узнала, что врачам удалось сохранить глаз девочки как орган, но вернуть его функции было уже невозможно. Алиса не видит на левый глаз, но в протезировании органа она сейчас не нуждается.

В больнице девочка пережила семь операций, а за здоровье ребенка боролась целая команда специалистов: микрохирурги, ортопеды, офтальмологи, отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги, анестезиологи, психологи, неврологи, педиатры, нейрохирурги, реабилитологи, диагносты.

По словам врачей, Алиса еще нуждается в длительной реабилитации и лечении, потому что для полного восстановления нужно время.

В самом Охматдете говорят: несмотря на все ужасы, Алиса осталась открытым и жизнерадостным ребенком.

В первый день, когда девочка смогла выйти из больницы и пойти в свое новое жилье в Киеве, родители отпраздновали ее день рождения, которое не смогли встретить вместе из-за трагедии.

Семь операций назад. История маленькой Алисы из Херсона, которая из-за оккупантов потеряла зрение на один глаз / 3 Фотографии

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