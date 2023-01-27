Садик в бомбоубежище: как украинские дети привыкают к реалиям войны

Образование спускается под землю. Из-за регулярных российских атак украинские школы и садики вынуждены проводить занятия в укрытиях или убежищах. Сейчас это обязательное условие, чтобы образовательное учреждение могло работать.

Можем сказки читать. Можем рисовать — художественная самодеятельность. Можем чай попить, если дольше тревога задерживается. Они могут и попрыгать, и физкультминутки здесь проводим, — рассказывает воспитательница Екатерина Каренина.

Наша съемочная группа побывала в детском саду, где недавно такое подземное укрытие появилось. Как оно устроено и почему малыши сначала боялись туда спускаться, а теперь спокойно играют под землей и даже поют песни — смотри в сюжете.

Несмотря на войну и смерть, которую она несет, украинцы не забывают заботиться о животных. Добрые люди не покидают их на произвол судьбы, впускают котиков и собачек в бомбоубежища. Смотри историю невероятной доброты и отваги.

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