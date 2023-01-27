Садочок у бомбосховищі: як українські діти звикають до реалій війни

Освіта спускається під землю. Через регулярні російські атаки українські школи й садочки змушені проводити заняття в укриттях чи сховищах. Зараз це обов’язкова умова, щоб освітній заклад міг працювати.

Можемо казочки читати. Можемо малювати — художня самодіяльність. Можемо чай попити, як уже довше тривога затримується. Вони можуть і пострибати, і фізкультхвилинки тут проводимо, — розповідає вихователька Катерина Кареніна.

Наша знімальна група побувала в дитсадку, де нещодавно таке підземне укриття з’явилося. Як воно влаштоване і чому малеча спершу боялася туди спускатися, а тепер спокійно грається під землею і навіть співає пісень — дивись у відео.

Попри війну та смерті, що вона несе, українці не забувають дбати про тваринок. Добрі люди не покидають їх напризволяще, впускають котиків та собачок до бомбосховищ. Дивись історію неймовірної доброти та відваги.

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