Розповіді

Сім операцій тому. Історія маленької Аліси з Херсона, яка через окупантів втратила зір на одне око

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Січня 2023, 08:00
Аліса
Фото: Instagram

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