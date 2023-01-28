Сім операцій тому. Історія маленької Аліси з Херсона, яка через окупантів втратила зір на одне око

Росіяни щодня руйнують життя українських дітей. Найгірше доводиться тим, хто перебував на тимчасово окупованих територіях. Окупанти не гребують обстрілювати мирні будинки та дитячі майданчики, школи й садочки, прицільно вбиваючи українських дітей.
Історія Аліси, яка пережила кілька операційних втручань, викликає сльози на очах. Дівчинка дивом вижила під час обстрілу, але тепер за її здоров’я борються лікарі.
Шестирічна Аліса з Херсона втратила зір на одне око через обстріл російськими снарядами житлового кварталу.
Постраждала ціла родина — в дитячу кімнату їхньої квартири влучила ракета. Уламки засипали Алісу та її маму Юлію. Дівчинка отримала численні поранення, зокрема обличчя та кінцівок. У Юлії — перелом ребер і лопатки.
Батько самотужки витягував дружину та доньку з-під завалів. Декілька днів Алісу рятували херсонські лікарі, а далі дівчинку перевели в НДСЛ Охматдит.
До лікарні вона приїхала у важкому стані, лікарі діагностували широку політравму: проникливе поранення лівого ока та орбіти, внаслідок якого вона втратила зір на одне око, поранення вуха, множинні ураження всього тіла.
Першого дня, який Аліса провела в Охматдиті, їй саме виповнилося шість років.
Першого дня, який Аліса провела в Охматдиті, їй саме виповнилося шість років.
Мама дівчинки спочатку лікувалась у Херсоні, доки обласну лікарню знову не обстріляли росіяни. Снаряд “прилетів” просто біля корпусу. Після пережитого жінка вирішила евакуйовуватися до Києва, тож лікування продовжила уже разом з донькою.
Там вона дізналася, що лікарям вдалося зберегти око дівчинки як орган, але повернути його функції було вже неможливо. Аліса не бачить на ліве око, але протезування органу зараз не потребує.
У лікарні дівчинка пережила сім операцій, а за здоров’я дитини боролася ціла команда спеціалістів: мікрохірурги, ортопеди, офтальмологи, отоларингологи, щелепно-лицьові хірурги, анестезіологи, психологи, неврологи, педіатри, нейрохірурги, реабілітологи, діагности.
За словами лікарів, Аліса ще потребує тривалої реабілітації та лікування, бо для повного відновлення потрібен час.
У самому Охматдиті кажуть: попри усі жахи, Аліса лишилася відкритою та життєрадісною дитиною.
У самому Охматдиті кажуть: попри усі жахи, Аліса лишилася відкритою та життєрадісною дитиною.
У перший день, коли дівчинка змогла вийти з лікарні та піти у своє нове тимчасове житло в Києві, батьки відсвяткували її день народження, яке не змогли зустріти разом через трагедію.
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