Цветы завяли, а любовь расцвела: Андрей Ковальский о том, как встретил свою единственную

Телеведущий ICTV и телемарафона Єдині новини Андрей Ковальский и сегодня вспоминает первое свидание с будущей женой с улыбкой.

Тогда он ждал ее несколько часов с букетом в руках, и хотя цветы успели завянуть, встреча все же состоялась. И именно с этого вечера началась их история любви, прошедшая через время, испытания и Майдан.

Об их истории знакомства телеведущий рассказал изданию NV.

Андрей Ковальский о знакомстве с женой

В студенческие годы Андрей и Татьяна виделись в Институте журналистики, но почти не общались, рассказывает телеведущий.

— Она была младше на три года, тихая и скромная, не из тех, кто пытался выделиться. Как потом выяснилось, я ей очень нравился, но она молча наблюдала издалека, — вспоминает Ковальский.

Переломным для них стало лето 2013 года. С момента обучения в Институте прошло 10 лет. Однажды в компании друзей Андрей снова увидел Татьяну и она была совсем другой.

— Взрослая, уверенная, с теплым взглядом, который на этот раз я сразу заметил, — говорит ведущий.

После той встречи он пригласил ее на свидание. Однако что-то пошло не по плану.

Девушка опаздывала. Ни много, ни мало — на три часа. Андрей ждал, цветы вянули, но ведущий домой не собирался.

— Кто-то, может, обиделся или отменил встречу. Но мы встретились, и эта задержка уже не имела никакого значения, — вспоминает Ковальский.

Их первое свидание превратилось в долгую ночную прогулку по городу. Они говорили без остановки, смеялись, открывали друг друга заново.

— Мы гуляли до самого утра. И все начало развиваться очень быстро. Как будто жизнь наконец решила вернуть все на свои места, — говорит ведущий.

Затем были поездки, совместные путешествия, спортивные мероприятия. Но испытанием и одновременно моментом единства для пары стал Майдан.

— Революция Достоинства стала не просто важным периодом в нашей истории — она стала частью и нашей истории. Мы были там вместе. Стояли на холоде, грели друг друга, поддерживали. И с тех пор мы уже не расставались, — рассказывает Андрей.

О своей истории любви рассказала и телеведущая Факты ICTV Оксана Гутцайт.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!