Квіти зів’яли, а кохання розквітло: Андрій Ковальський про те, як зустрів свою єдину

Телеведучий ICTV і телемарафону Єдині новини Андрій Ковальський і сьогодні згадує перше побачення з майбутньою дружною з усмішкою.

Тоді він чекав її кілька годин із букетом у руках, і хоч квіти встигли зів’янути, але зустріч усе ж відбулася. І саме з цього вечора почалася їхня історія кохання, що пройшла крізь час, випробування і Майдан.

Про їхню історію знайомства телеведучий розповів виданню NV.

Андрій Ковальській про знайомство з дружиною

У студентські роки Андрій і Тетяна бачилися в Інституті журналістики, але майже не спілкувалися, розповідає телеведучий.

— Вона була молодша на три роки, тиха й скромна, не з тих, хто намагався виділитися. Як потім з’ясувалося, я їй дуже подобався, але вона мовчки спостерігала здалеку, — згадує Ковальський.

Переломним для них стало літо 2013-го. З моменту навчання в Інституті минуло 10 років. Якось у компанії друзів Андрій побачив Тетяну знову і це була зовсім інша людина.

— Доросла, впевнена, з теплим поглядом, який цього разу я одразу помітив цього разу, — каже ведучий.

Після тієї зустрічі він запросив її на побачення. Проте щось пішло не за планом.

Дівчина запізнювалася. Ні мало, ні багато — на три години. Андрій чекав, квіти вʼяли, але чоловік додому не збирався.

Хтось би, може, образився чи скасував зустріч. Але ми зустрілися, і ця затримка вже не мала жодного значення, — згадує Ковальський.

Їхнє перше побачення перетворилося на довгу нічну прогулянку містом. Вони говорили без упину, сміялися, відкривали одне одного наново.

— Ми гуляли до самісінького ранку. І все почало розвиватися дуже швидко. Ніби життя нарешті вирішило повернути все на свої місця, — каже ведучий.

Потім були поїздки, спільні подорожі, спортивні заходи. Але випробуванням і водночас моментом єдності для пари став Майдан.

— Революція Гідності стала не просто важливим періодом у нашій історії — вона стала частиною й нашої історії. Ми були там разом. Стояли на холоді, гріли одне одного, підтримували. І з того часу ми вже не розлучалися, — розповідає Андрій.

Про свою історію кохання розповіла й телеведуча Факти ICTV Оксана Гутцайт.

