Він мій принц на білому коні: історія кохання Оксани та Вадима Гутцайтів

Ведуча Факти на ICTV Оксана Гутцайт називає свою історію знайомства з чоловіком — президентом НОК України, колишнім міністром молоді та спорту, президентом Федерації фехтування України та олімпійським чемпіоном у командному заліку 1992 року Вадимом Гутцайтом — готовим сценарієм для голлівудського фільму.

За їхніми плечима — 24 роки шлюбу та двоє дітей, донька Еліна та син Марко. Історія, яку Оксана згадує з усмішкою, та розповіла NV, почалася з поїздки за кордон.

Історія кохання Оксани та Вадима Гутцайтів

— Усе почалося так несподівано, що я й досі дивуюся, як швидко життя може змінитися, — говорить Оксана. І додає:

Наша історія кохання — готовий сценарій для голлівудського романтичного фільму, який точно забрав би Оскар за найкращу любовну історію.

Лютий 2001 року. Вона, аспірантка Академії спортивного виховання, летить до Ізраїлю на Міжнародний спортивно-науковий конгрес. У групі від України — Вадим Гутцайт, тоді вже олімпійський чемпіон і гордість українського фехтування.

Оксана пригадує:

— Я про нього раніше не чула, у моєму блокноті навіть переплутала його прізвище — написала “Вадим Бутцай”. Цей блокнот я зберігаю й досі, як милий спогад про той час.

Тоді Оксана була у стосунках шість з половиною років і планувала весілля в серпні. Але та зустріч на конгресі кардинально змінила усе життя.

Два тижні, що перевернули життя

Вони швидко знайшли спільну мову — говорили про спорт, науку та життя. Харизма Вадима, його впевненість і водночас тепла простота вразили Оксану.

Лише за кілька днів знайомства вона відчула, що закохалася, і цей роман стрімко заполонив її думки. Для неї він став справжнім принцом із казки.

Я швидко розгадала його секрет: він ззовні ніби дуже жорсткий і дисциплінований, а в середині — дуже люблячий та добрий.

Після повернення в Україну вони почали листуватися і зустрічатися, долаючи відстань між Харковом і Києвом. Вадим познайомився з її мамою, яка спочатку лише посміхнулася на його запитання, чи готова вона до переїзду доньки у столицю.

Весілля через три місяці

Спочатку батьки Оксани були категорично проти цих стосунків — занадто різкі зміни, розірвані заручини з іншим, та й сама швидкість подій насторожувала. Але з часом вони побачили, наскільки донька щаслива, і прийняли її вибір.

У червні 2001 року, лише через три місяці після знайомства, пара одружилася.

Я пам’ятаю, як казала мамі: Він справжній, мій принц на білому коні. І я не помилилася, — зізнається Оксана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Гутцайт (@oksana.guttsayt)

Вадим, за її словами, виявився не лише люблячим чоловіком, а й людиною з неймовірною силою волі.

— Навіть на побутовому рівні, якщо він вирішив не їсти після шостої чи не вживати алкоголь — це закон.

Сьогодні Оксана говорить про ті події з повагою до всіх, кого вони торкнулися. Вона зізнається, що усвідомлює, як непросто могла сприйматися ця історія її тодішнім нареченим, однак життя розставило все на свої місця.

— Ми з ним зараз у чудових стосунках, у нього прекрасна сім’я, двоє діток і чудова дружина.

Тепер, після 24 років шлюбу, Оксана і Вадим виховують двох дітей і зберігають те тепло, яке народилося під час тієї несподіваної поїздки.

— Кожен день із ним — це нагадування, що справжнє кохання може прийти несподівано та змінити все назавжди. І я вдячна долі, що той конгрес в Ізраїлі звів нас разом.

А от головна редакторка інформаційної служби ICTV Олена Фроляк розповіла, що познайомилась із майбутнім чоловіком в офісі, тож каже, що це — класичний службовий роман.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!