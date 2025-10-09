Продает цветы, чтобы лечить сына: истории добра, которые трогают до слез

В подземных переходах, в очередях к кассам или на остановках — каждый день мы встречаем людей, которым тяжело. Некоторые из них никогда не скажут о своей беде вслух. Но всегда находятся те, кто заметит, поддержит и сделает это без лишних слов.

Мы собрали истории, которые напоминают: добро — это не масштаб, а привычка видеть и реагировать.

Пани Ольга продает цветы у метро, чтобы лечить сына

В переходе возле метро Харьковская, рядом с выходом к Макдональдсу, вот уже несколько лет сидит Ольга. Перед ней — небольшой столик с цветами.

Ей 85 лет, и, несмотря на жару или дождь, она приезжает сюда почти каждый день, чтобы заработать немного денег на лекарства для сына, который имеет инвалидность.

О женщине с букетами рассказала в соцсетях Юлия — она часто покупает у пани Ольги цветы и призвала других делать то же самое:

Если будете на метро Харьковская, купите у нее букетик. Для нее это действительно важно.

После ее поста пользователи начали узнавать пани Ольгу на фото, делиться своими историями и обещать зайти, чтобы купить цветы. Некоторые даже предложили помочь финансово.

Женщина без денег в очереди — и 30 гривен, которые стали добрым поступком

Другая история той же Юлии произошла в супермаркете АТБ. Она стояла в очереди к кассе и заметила пожилую женщину с одной упаковкой бубликов. Когда Юлия спросила, стоит ли она в очереди, женщина тихо ответила:

У меня нет денег.

Не раздумывая, Юлия добавила бублики к своим покупкам, а затем вернулась и набрала для пенсионерки несколько необходимых продуктов — крупу, макароны, печенье, воду. Женщина расплакалась.

Позже Юлия поделилась историей в Threads, написав:

Эта ситуация меня очень тронула. Иногда людям сложно даже сказать, что им нужна помощь. А мы можем это заметить и поддержать.

94-летняя Любовь Семеновна ждет волонтеров как родных

Волонтер Богдан Шаповал из инициативы Give Help Kyiv уже более трех лет помогает пожилым людям, которые остались наедине со своими трудностями. Его команда навещает пенсионеров, которые из-за маленьких доходов не могут купить даже самое необходимое.

Мы приносим продукты и лекарства, но самое ценное — это внимание. Люди должны знать, что о них помнят, — рассказывает Богдан.

Недавно он навестил Любовь Семеновну, которой 94 года.

Из-за проблем со здоровьем она почти не выходит из дома — живет в многоэтажке без лифта. Для нее визит волонтеров — событие, которое придаёт сил и спокойствия.

Для бабушки наша помощь — не только о еде. Это про ощущение, что рядом есть кто-то, кто не забыл. И это дает ей мотивацию жить дальше, — написал волонтер в Instagram.

Он призывает всех, кто может, присоединяться:

Если вам близка наша миссия — присоединяйтесь. Вместе мы можем больше.

Замечать — тоже доброта

Иногда помощь — это не деньги, а просто внимание. Увидеть, когда кто-то рядом опустил глаза, растерянно стоит у полки или молча продаёт цветы на ветру. Эти истории напоминают: поддержка начинается с простого жеста — заметить человека.

