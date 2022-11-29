Рассказы

Помощь нужна до самой победы — история предпринимателя, чье ателье штор изготовляло плитоноски для военных

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 ноября 2022, 11:00
Олена Талапа: історія підприємиці, чиє ательє виготовляло плитоноски
Фото: Instagram

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