Розповіді

Допомога потрібна до самої перемоги — історія підприємиці, чиє ательє штор виготовляло плитоноски для військових

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Листопада 2022, 11:00
Олена Талапа: історія підприємиці, чиє ательє виготовляло плитоноски
Фото: Instagram

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