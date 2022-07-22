Ежи и кошки, Шпор и Фрас, Коцка и Цицька: как художники из Закарпатья поддерживают армию

На окраине закарпатского Перечина, среди горных пейзажей, расположилась мастерская художников. До 24 февраля 2022 года они занимались творчеством и небанальными коммерческими проектами. С войной пространство трансформировалось в мини-завод, ребята сплотились, чтобы своими изделиями поддержать армию.

Встречаемся в студии с ее соучредителем, художником Яном Потрогошом.

В этом материале расскажем тебе, как художники переключились на “ежи” и “кошки”, а также “шпоры” и “шпорики” для ВСУ.

Предыстория студии

В 2005-м встретились трое художников, работавших в то время с металлом: Ян Потрогош, Анатолий Криванич и Олег Путрашик. В 2007 году за кредитные средства купили помещение в Перечине. В 2008-м начали здесь работу, основали студию художественного металла.

Сначала назывались Три Ивана, в 2015-м переименовались в Склад.

До войны развивали художественное направление скульптуры из металла.

Дважды в год их мастерская становилась локацией для симпозиумов: сюда приезжали художники из Львова, Дрогобыча, Ивано-Франковска, Каменец-Подольского, Киева. В течение двух-трех недель изготавливали скульптуры, устраивали выставку с музыкой и гостями. Часть работ остаются здесь, остальные — проданы либо переехали к своим авторам.

В коммерческих заказах не менее важно творчество. Один из проектов — Скыбка — производство грилей. Когда гриль — словно скульптура и эстетическая деталь пространства.

24 февраля

С началом войны ребята начали думать, как быть полезными в это время. Прочитали в интернете, что нужны “ежи” — их применяют для остановки вражеского транспорта.

— Мы быстро организовались, сделали станочки, заказали материалы.

Волонтеры помогают собирать деньги, а волонтерство художников — бесплатное изготовление.

После ежей все и завертелось. Склад переформатировался в военно-художественное объединение Шпор. Так на Закарпатье называют печь. Ребята до войны делали печи, а во время полномасштабного вторжения изготовляют их и для армии и пострадавших гражданских. Об уникальности печей расскажем чуть ниже.

Ежи

Волонтерская деятельность побуждала художников учиться новому, чтобы не просто делать, а делать это действительно качественно и функционально. И эстетически, ведь эти ребята по-другому не умеют.

Ёж — это противоколесное средство для остановки транспорта. Его задача — проколоть шину и спустить с нее воздух. Если делать из арматуры, то она “забивает” и не сдувает колесо. А перечинские ежи сдувают воздух через трубку.

— Мы сделали станочек, начали гнуть эту трубку так, чтобы у нее был канал вздутия. В военных автомобилях есть подкачка колес, компрессор начинает работать, даже если в шине дыра. Но с этим ежом подкачка будет неэффективной.

Кошки

Далее художники познакомились с инструктором-сапером, обучающим молодых бойцов в Перечине. Он рассказал о потребности в кошках.

— Это инструмент для разминирования. Как саперы нам объясняли, они кладут его на противотанковую мину, отходят в безопасное место и подтягивают ее.

Одну из кошек назвали “хек”. Он — для обезвреживания растяжек.

— Мы сделали его тонким и чтобы разбирался, чтобы можно было спрятать в карман. Эта вещь привязывается на длинный шнурок и забрасывается на условные 30 м. Она “прочесывает”, ветки не цепляет, а цепляет как раз растяжки.

Шпор, Фрас, Коцка и Цицька

У художников есть опыт работы с грилем, печами, поэтому они принялись изготовлять печи для военных потребностей.

Портативные и небольшие, обогревающие помещения, на них можно готовить, подогревать еду, варить кофе. Даже карманные есть для чая и кофе.

Назвали их Шпор, Фрас, Коцка и Цицька.

Шпор — это мини-портативная печь. Двухкамерная, оснащенная трубой. Для закрытых помещений и открытого пространства. Функции: приготовление еды и обогрев. Разбирается, весит 10,5 кг, человек спокойно может пронести горячую за специальные ручки. Идеально для военных и гражданских, у которых отсутствует отопление.

Фрас — ракетная печь для приготовления пищи на свежем воздухе. Компактная, весит 3 кг.

Маленькие шпорики Коцка и Цицька — это ультралегкие карманные печи из нержавейки. Раскладываются в плоский вариант. Их можно носить в кармане и складывать в мини-печь, чтобы подогреть пищу, сварить чай или кофе.

— Печь для “выживания”, сделанная из нержавейки, весит 125 г.

У обоих шпориков функции одинаковы, но Цицька имеет уникальные форму и дизайн, которые не повторяются у других производителей.

В ходе интервью Ян сварил кофе в турке на шпорике.

Здесь важно постоянно подбрасывать трески, однако в этом есть своя медитация.

Самая большая потребность военных — во Фрасах. Но и Шпоры художники активно производят, ведь осень — не за горами. На втором месте — приспособления для разминирования. Также военные просят ультралегкие печи.

Все изделия — качественные и красивые.

— Мы довели вещи до эстетики, чтобы они нравились людям. У нас высокий процент задачи — эстетика. Мы, как художники, иначе не можем.

Творческий завод

Ян говорит, что в мирное время художники собираются в пространстве, но каждый фокусируется на своей работе. Однако с войной фактически переформатировались в мини-завод, когда все процессы взаимосвязаны. Надо было с нуля организовать цепочку этапов.

Работали и по 16 часов в сутки.

Это вызов для творчества, однако главное — результат, поддержка армии.

— Нас вдохновляло то, что мы делаем нужную вещь.

Финансовая поддержка

Вокруг военно-художественного объединения Шпор организовались волонтеры. Производство печей преимущественно финансировал ФРОНТ.UA.

Люди также активно отзывались в Facebook и присылали средства на отдельный счет мастерской — для материалов.

Поддержать можно по этим реквизитам: 5168 7520 1538 8856, Путрашик Олег Васильевич, PayPal: [email protected]

P.S. Участники военно-художественного объединения Шпор: Ян Потрогош, Олег Путрашик, Анатолий Криванич, Андрей Стегура, Владимир Колесников, Константин Хивренко, Алексей Покотило.

У нас много историй о людях, которые поддерживают военных и вынужденно переселенных украинцев. Вот о волонтере, который собственноручно ремонтирует дома и селит там переселенцев.