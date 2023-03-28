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На Новый год смотрел Путина, а потом пошел воевать в ВСУ: вдохновенная история Ричарда Ферейры

Виктория Мельник, редактор сайта 28 марта 2023, 14:00
Гомеш Ричард Ферейра
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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