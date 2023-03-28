На Новый год смотрел Путина, а потом пошел воевать в ВСУ: вдохновенная история Ричарда Ферейры

Россия смогла сделать то, что действительно никогда не получалось ни у украинских националистов, ни у президентов, ни у общественных деятелей всех веков нашей борьбы: настроить против себя даже тех, кто раньше относился к политике РФ лояльно.

Пример тому — боец в составе ВСУ. Он сын этнической россиянки и африканца, который прекрасно владеет украинским и считает себя украинцем во всех смыслах слова. В 25 лет Гомеш Ричард Ферейра вступил в ряды 128 горно-штурмовой бригады и сражается с врагом.

Как складывалась жизнь Ричарда до войны с Россией и как он сейчас воюет — рассказали в УП.Жизнь, а мы также делимся этой замечательной и даже немного фантастической историей.

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Детство в шутках о расизме

Его родители познакомились в Киевском политехническом институте. Поженились, родили Ричарда. Голодные 90-е годы разбили семью — отец уехал в родную Анголу, где стал богатым мужчиной. Связь с сыном он держал постоянно.

Мама с бабушкой, которые воспитывали Ричарда вдвоем, переехали в Черновицкую область, в поселок Сокиряны.

— Моя мама и все ее родственники — из России, из Санкт-Петербурга. Еще в советские времена они уехали в Мариуполь, поэтому мой первый язык — русский. Я общался ею в семье, потом учился в русскоязычной гимназии в Сокирянах, — рассказывает Ричард.

Потом парень овладел украинским, хотя обучение в тогда еще преимущественно русскоязычном Киеве не давало полностью перейти на соловьиную. В последние годы Ричард общается только на украинском, знает английский, испанский и португальский.

В 16 лет он стал призером Кубка Украины по боксу и получил звание мастера спорта, потому мог постоять за себя.

Был ли расизм? Конечно, я постоянно чувствовал его. Эти “шутки” относительно цвета кожи. Для детей и взрослых это было необычно и они вели себя и высказывались так, как привыкли на улице. Я понимаю, откуда оно ушло — постсоветское закрытое общество не воспринимало чего-нибудь нового.

Со временем украинцы стали становиться более открытыми, сначала через Евро-2012, затем через Лигу чемпионов в Киеве в 2018 году.

Но когда Ричард вступил в ряды ВСУ, он ни разу не столкнулся с некорректными шутками или фразами.

После окончания гимназии парень стал студентом престижного Киевского вуза, но впоследствии его оттуда отчислили за прогулы. В это время Ричард активно работал в различных сферах: был брокером, перевозил автомобили из США в Украину, работал в маркетинге и даже фотографом.

На Новый год смотрел поздравление Путина

И семья, и друзья Ричарда — этнические россяне. Они никогда не интересовались политикой, смотрели российские телеканалы и сериалы, а на Новый год всегда слушали приветствие не украинских президентов, а российского — Путина.

Ричард признается, что в 2014 году, когда РФ аннексировала украинский Крым, он действительно думал, что это было волеизъявление местных жителей. Радикальную проукраинскую сторону в его семье заняла только мама Ричарда.

Через несколько недель парень начал понимать, что волеизъявление никогда не сопровождается танками и авиацией.

— Как только я увидел танки, артиллерию и авиацию, воевавшую на стороне “повстанцев”, то понял, что на самом деле происходит.

Это был перелом, переворот в сознании. И не только у меня, но и у моих друзей, ранее симпатизировавших Путину. Они тоже заняли радикальную проукраинскую позицию, перешли на украинский язык.

Это понимание повлияло на Ричарда с такой силой, что в 2020 году он подписал контракт с ВСУ. Тогда многие его не поняли: родня настаивала, чтобы парень выезжал в Европу или США и строил там жизнь. А он сказал: “Поеду, но сначала три года контракта отслужу”.

— Мама разозлилась, отец был очень разочарован, — говорит Ричард. — Он был уверен, что в сентябре перееду к нему в Португалию, а я в июне уже служил в бригаде.

Тогда юноша руководствовался не желанием стать настоящим мужчиной или бунтом против родителей. Просо считал, что должен выполнить обязательства перед страной, а потом устраивать свою жизнь так, как захочет. Так, он получил статус участника боевых действий, побывал в зоне АТО.

А потом было 24 февраля.

Будет служить до конца войны

Солдат Гомеш был гражданским человеком. Но полномасштабное вторжение изменило его отношение к своей работе. Теперь он будет служить, пока будет продолжаться война — даже несмотря на то, что до конца контракта осталось всего полгода.

Здесь не слишком удобно в бытовом плане. Но армия — не то место, где ищут комфорт. В целом за последний год я бы поставил ВСУ самый высокий балл, — говорит мужчина.

Еще в 2019 году он ездил в Россию, имел там много друзей и подруг. Теперь не общается ни с кем из них и считает, что каждый россиянин лично виноват в этой российско-украинской войне.

— Эти люди уже многое потеряли, они теряют свое будущее, будущее своей страны. У России нет перспектив, думаю, лет на 50. Но этого мало — я хочу справедливости, настоящего возмездия.

Теперь он решил, что останется жить в Украине навсегда. Будет путешествовать, но всегда возвращаться в родной дом, родную Украину.

Война в Украине забирает молодые годы наших солдат. Историю парня, который без раздумий променял насыщенную жизнь на борьбу с врагом — читай в нашем другом материале.

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