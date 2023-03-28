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На Новий рік дивився Путіна, а потім пішов воювати у ЗСУ: натхненна історія Річарда Ферейри

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Березня 2023, 14:00
Гомеш Річард Ферейра
Фото: Українська Правда. Життя

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