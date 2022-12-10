“Можно космический шаттл слепить из спичек, если найдешь инструкцию в YouTube”: невероятная история подполья в Херсоне

Ему 33, он жил в Херсоне и не покидал город даже во время оккупации. 24 февраля он с товарищами делали “коктейли Молотова”, а уже во время оккупации они сопротивлялись, были разведчиками, наводчиками и чуть ли не спецагентами.

Об этой истории рассказала журналистка издания Бабель Анна Мамонова. А сам герой попросил называть его в рассказах Володей Лениным — чтобы россияне сошли с ума. А если серьезно, то наш герой прошел российский плен и пытки, а многие его близкие до сих пор находятся на левом берегу города — поэтому имя он не называет.

За 9 месяцев оккупации все члены этой патриотической группировки прошли допросы, некоторые из них — плен. Но никто не сдался, и сейчас все планируют идти на фронт. Володя рассказал, как оккупанты уничтожали людей в Херсоне, сколько стоила жизнь коллаборанта и как украинцы смогли выстоять в оккупации.

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Херсонский партизан

Мужчина признается: именно херсонцы поломали все представления россиян об украинской системе информирования.

— Они думали, что у нас один куратор где-то в Киеве, который раздает приказы — а мы здесь все связаны между собой. Они не понимали, что в городе действуют многие партизанские группы, часто мы не знали о существовании друг друга.

Это — элемент безопасности. Если кого накрыли, на других не выйдут.

Володя работал преимущественно по Херсону, но несколько раз его задачи выходили и в ближайшие села. На его счету несколько сломанных планов россиян. Он передавал всю необходимую информацию украинским армейцам, описывал российские патрули и сдавал координаты того или иного объекта.

Об одной своей работе он рассказывает: не обошлось без помощи местных жителей тех или иных населенных пунктов.

— Ты звонишь человеку. Спрашиваешь, может ли он подтвердить точное нахождение техники. Человек идет забирать коров или по каким-то своим делам, открывает Google Maps, зажимает пальчиком точку, на которой стоит, — появляется маячок с координатами. Я проверяю и присылаю кому надо. Туда прилетает.

А еще у Володи была возможность ставить в пустых квартирах своих родственников и знакомых видеонаблюдения. Камеры направлял на дорогу и смотрел, куда двигается вражеская техника. Додумался до этого легко, читая литературу о партизанской войне.

Как повар и партизан, говорю: можно космический шаттл слепить из спичек, если найдешь инструкцию в YouTube.

Вот Володя и партизанил: арендовал кучу квартир, сгребал все камеры и выходил на задание. А скрывался, кстати, тоже в одной из арендованных квартир.

Выжить в оккупации

Для того, чтобы россияне не сразу тебя убили, приходилось придумывать легенды о своей деятельности. Володя говорит, что он придумал: будто бы “сбивает” с украинских спецслужб деньги и передает неверные координаты.

— Я действительно “сбивал” деньги со спецслужб, потому что у меня их не было, чтобы арендовать квартиры или купить видеокамеры для наблюдения. Не было денег, чтобы купить оружие. Вынужденно покупал у дедов обрезы за свои деньги. Знаю, что один парень выменял гранату на коробку травы.

Когда я покупал бинокли, было очень страшно связываться с продавцом. Да и продавцу, вероятно, тоже было страшно. Ибо кто покупает бинокли в оккупированном городе? А кто их там продает?

Но для того, чтобы попасть к россиянам “на подвал” было достаточно даже предположение, что ты занимаешься чем-нибудь проукраинским. А еще партизан меняли на деньги местные жители: сдавали россиянам за тысячи долларов. Такое случилось с товарищем Володи, но он узнал об этом и скрылся.

А самому Володе так не повезло. Его друга россияне взяли в плен, пытали. Володя понимал, что скоро и его имя возникнет в этой истории, поэтому начал интенсивно менять квартиры. Пытался жить в помещениях вообще не связанных с ним. Но на четвертой попытке его схватили.

Держали в плену 75 дней — с июля до октября. Когда его схватили, он не успел удалить из телефона важные вещи, а при попытке выбросить телефон, не смог докинуть до окна.

При задержании их избивали, душили и унижали. В конце концов россияне признались: его искали много месяцев.

— Привезли в ГУНП. Привязали руки к стулу. К ушам пристегнули электрические провода, начали бить током. Затем пластиковыми трубами избивали. Вот этим всем бьют и спрашивают: Кто еще с тобой в ДРГ, называй имена, не помнишь — вспоминай. Ты извиваешься, привязанный к стулу, ничего не можешь поделать. А они лупят и смеются, — рассказывает о пережитых пытках Володя.

Пытали не только током: морили голодом, били по голове, лили воду на голову, обмотанную тряпкой — люди от этого могут умереть. И так каждый день, пока у “следователей” был рабочий день. Пытали даже женщин.

Его отпустили совершенно случайно, потому что за время его пребывания в тюрьме было три ротации военных. Телефон с доказательствами против Володи украли то ли из первой, то ли со второй ротации, и когда пришли уже третьи, то никаких доказательств преступления у них на Владимира не было.

Командир ротации был не таким, как другие его коллеги. Знал, что тату парня — не нацизм, а любовь к футболу. Так и отпустил — с советом потеряться.

Даже после освобождения Херсона Владимир не считает партизанское движение излишним.

— Столько коллаборантов осталось. Надо их тихонько отлавливать.

Еще по состоянию на начало мая ДБР уже открыло более 360 дел против коллаборантов. Что их ждет — мы рассказывали тебе раньше.

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