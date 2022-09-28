Рассказы

Украина — форпост для цивилизованного мира! История старшей лейтенантки Нацгвардии о решении воевать и мотивации на фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 сентября 2022, 15:00
Історії старшої лейтенантки НГУ Христини “Кудрявої”

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