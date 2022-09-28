Украина — форпост для цивилизованного мира! История старшей лейтенантки Нацгвардии о решении воевать и мотивации на фронте

Наши женщины вместе с мужчинами приближают победу Украины. На своей службе они ответственные, следят, чтобы все было правильно, очень храбрые и готовы противостоять врагу.

Кристине с позывном Кудрявая всего 29 лет, из них девять на службе. Она рассказала шеф-редактору сайта ELLE.UA Екатерине Поповой о службе, мотивации на фронте и как решила пойти на службу.

В ночь полномасштабного вторжения девушка была на дежурстве. Ее подразделение готовилось поехать на Восток Украины и сменить подразделение, которое уже полгода там находилось.

Где-то за неделю до наступления россияне начали обстреливать пограничные населенные пункты, поэтому военная понимала, что вторжение — неизбежно.

Однако она никак не могла понять — как это полномасштабное вторжение?

— Не было осознания, что сейчас в городе, где я прожила больше года, а также в Гостомеле, Ирпене, Киеве и вообще по всей Украине началось вторжение, — признается девушка.

Как решила пойти на службу

Свое решение пойти служить Кристина называет сознательным. Еще в 2014 году прошла службу в Ивано-Франковске. Тогда ее не взяли на ротацию, потому что не было крайней необходимости брать женщин.

— Моя должность предусматривала участие в боевых действиях, тогда по спискам вместо меня поехал муж. Это осознание, что из-за твоего пола кто-то другой может погибнуть…

Осознание, что там должен быть ты, а не кто-то другой, давало весомый толчок к тому, чтобы продолжить военную карьеру, — отмечает она.

Поэтому уже в следующем году поехала в Харьков и училась на офицера, сейчас Кристина — старший лейтенант Нацгвардии Украины и заместитель командира минометной батареи. Также занимается взаимодействием с волонтерским корпусом.

Кудрявая рассказала, что пришлось столкнуться с печальным опытом дискриминации на службе. За десять лет она была сознательной и бессознательной, но шутит:

— Я и сама была человеком, который дискриминировал. Например, оставаясь за командира, я не отпускала своего подчиненного домой ухаживать за ребенком, потому что это женское дело.

Также она подчеркнула, что война стирает много стереотипов. Приходится брать на себя ответственность, несмотря на пол.

Тот, кто ощущает, что может взять на себя ответственность, берет ее. Вот так выглядит гендерное равенство во время войны и в моем мировоззрении, — рассказала Кристина.

Девушка описывает сложности с двух сторон: они делают сильнее и разрушают. Терять собратьев, когда их берут в плен, пережить окружение и выход из него — все это сложно, но они не имеют права сдаваться.

Что больше всего поразило

Она признается: во время полномасштабного вторжения поразило единство и поддержка украинцев. Даже те, кто уехал за границу, стараются помогать.

— “Взять Киев за три дня” — это такая огромная чушь. Россияне себя переоценили, а мы недооценили себя: насколько мы сильны, когда объединены общей целью. Вот это, наверное, то, что поражает меня больше всего, — подчеркивает она.

Кристина рассказывает: не дает ей пасть духом цена, которую они платят за победу, ее собратья, находящиеся в плену, единение украинцев. Но признается, что потери иногда все же подкашивают колени.

О будущем Украины

Она понимает: Россия была ориентирована на захват страны, а теперь уничтожает ее, поэтому придется многое отстраивать и восстанавливать после победы.

— Кроме того, я прекрасно понимаю, что Украина продемонстрировала миру неспособность мировых объединений и союзов противодействовать таким угрозам, как страны-агрессоры, которые намерены захватывать и разрушать, — говорит она. Добавляет, что Украина может стать точкой отсчета формирования новых объединений.

Кудрявая говорит: после войны никогда не будет верить в “хороших русских” и будт делать все, чтобы их не существовало для ее детей и внуков.

Украинцам желает не падать духом, ведь сейчас у нас есть шанс уничтожить зло.

— Мир должен понимать, что Украина для всего цивилизованного мира — форпост. Если рухнет Украина, рухнет вся цивилизация и культура. Весь этот центр свободы и независимости других стран, потому что больное сознание главы РФ нацелено на порабощение, на создание авторитета путем страха, — рассказывает девушка.

Потому утверждает, что мир должен помогать Украине в этой борьбе.

Наши женщины не боятся никого, ведь сами могут стать кошмаром для оккупантов. Ранее мы рассказывали историю Екатерины Корниенко, которая уже 22 года служит в ВСУ.

Фото: ELLE.UA

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