Розповіді

Україна — форпост для цивілізованого світу! Історія старшої лейтенантки НГУ про рішення воювати та мотивацію на фронті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Вересня 2022, 15:00
Історії старшої лейтенантки НГУ Христини “Кудрявої”

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