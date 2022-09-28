Україна — форпост для цивілізованого світу! Історія старшої лейтенантки НГУ про рішення воювати та мотивацію на фронті

Наші жінки разом із чоловіками наближають перемогу України. На своїй службі вони відповідальні, слідкують, щоб усе було правильно, дуже хоробрі та готові протистояти ворогу.

Христині на псевдо Кудрява лише 29 років, з них дев’ять на службі. Вона розповіла шеф-редакторці сайту ELLE.UA Катерині Поповій про службу, мотивацію на фронті та як вирішила піти на службу.

У ніч повномасштабного вторгнення дівчина була на чергуванні. Її підрозділ готувався поїхати на Схід України та змінити підрозділ, який уже півроку там перебував.

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Приблизно за тиждень до наступу росіяни почали обстрілювати населені пункти біля кордонів, тож військова розуміла, що вторгнення — неминуче.

Проте вона ніяк не могла усвідомити — як це повномасштабне вторгнення?

— Не було усвідомлення, що зараз у місті, де я прожила понад рік, а також у Гостомелі, Ірпені, Києві та взагалі по всій Україні почалося вторгнення, — зізнається дівчина.

Як вирішила піти на службу

Своє рішення піти служити вона називає свідомим. Ще у 2014 пройшла службу в Івано-Франківську. Тоді ж її не взяли на ротацію, бо не було крайньої потреби брати жінок.

— Моя посада передбачала участь у бойових діях, тоді за списками замість мене поїхав чоловік. Це усвідомлення, що через твою стать хтось інший може загинути…

Усвідомлення, що там мав би бути ти, а не хтось інший, давало вагомий поштовх до того, щоб продовжити військову кар’єру, — наголошує вона.

Тож уже наступного року поїхала до Харкова та навчалася на офіцера, зараз Христина — старша лейтенантка Нацгвардії України та заступниця командира мінометної батареї. Також займається взаємодією з волонтерським корпусом.

Кудрява розповіла, що довелося зіткнутися з сумним досвідом дискримінації на службі. За десять років вона була свідомою та несвідомою, але жартує:

— Я і сама була людиною, яка дискримінувала. Наприклад, залишаючись за командира, я не відпускала свого підлеглого додому доглядати дитину, бо це жіноча справа.

Також вона наголосила — війна стирає багато стереотипів. Доводиться брати на себе відповідальність попри стать.

Той, хто відчуває, що може взяти на себе відповідальність, бере її. Ось так виглядає гендерна рівність під час війни й у моєму світогляді, — розповіла Христина.

Дівчина описує складнощі з двох сторін: вони роблять сильнішими, а також руйнують. Втрачати побратимів, коли їх беруть у полон, пережити оточення і вихід з нього — все це складно, але вони не мають права здаватися.

Що найбільше вразило

Вона зізнається: під час повномасштабного вторгнення вразила єдність та підтримка українців. Навіть ті, хто виїхав за кордон, долучаються до допомоги.

— “Узяти Київ за три дні” — це така величезна нісенітниця. Росіяни себе переоцінили, а ми себе недооцінили: наскільки ми сильні, коли об’єднані спільною метою. Ось це, напевне, те, що вражає мене найбільше, — наголошує вона.

Христина розповідає: не дає їй впасти духом та ціна, яку вони платять за перемогу, її побратими, які перебувають у полоні, єднання українців. Але зізнається, що втрати інколи все ж підкошують коліна.

Про майбутнє України

Військова розуміє: Росія була орієнтована на захоплення країни, а тепер знищує її, тому доведеться багато відбудовувати та відновлювати після перемоги.

— Крім цього, я прекрасно розумію, що Україна продемонструвала світу неспроможність світових об’єднань і союзів протидіяти таким загрозам, як країни-агресори, які мають намір захоплювати та руйнувати, — каже вона. Додає, що Україна може стати точкою відліку формування нових об’єднань.

Кудрява каже: після війни ніколи не віритиме у “хороших росіян” та робитиме все, щоб їх не існувало для її дітей та онуків.

Українцям бажає не впасти духом, адже зараз ми маємо шанс знищити зло.

— Світ має розуміти, що Україна для всього цивілізованого світу є форпостом. Якщо впаде Україна, впаде вся цивілізація і культура. Увесь цей осередок свободи та незалежності інших країн, тому що хвора свідомість очільника РФ націлена на поневолення, на створення авторитету шляхом страху, — розповідає дівчина.

Тому стверджує, що світ має допомагати Україні у цій боротьбі.

Наші жінки не бояться нікого, адже самі можуть стати кошмаром для окупантів. Раніше ми розповідали історію Катерини Корнієнко, яка вже 22 роки служить в ЗСУ.

Фото: ELLE.UA

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