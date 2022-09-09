После обстрела чудом выжила и вылезла из-под завалов: история 85-летней пенсионерки из Одесской области

По поселку под Одессой, где всю жизнь проживала 85-летняя бабушка Антонина, два месяца назад россияне выпустили семь ракет. Одну сбили, а шесть попали в частные дома и уничтожили почти всю улицу. Тогда пять человек пострадали.

Антонина чудом выжила под завалами своего дома, который охватило пламя. Более того! Сама смогла выбраться из-под завалов. Теперь она ходит в свой разрушенный дом кормить кошек, ведь ее любимица осталась там и родила котят.

Антонина помнит ночь 18 июля, когда вражеская ракета попала в ее дом. Рассказывает: среди ночи она услышала сирену и спряталась в ванной комнате. Сначала был взрыв, потом посыпался потолок, в доме загорелся пожар. Несмотря на страх и панику, пенсионерка собрала все силы и стала выбираться из-под завалов. Свое выживание называет чудом.

— Передо мной взорвалось… Лицо, конечно, задело… Тогда я решила выбраться оттуда. Когда я начала выходить, уже все двери были открыты. Я вышла на дорогу, там уже много людей собралось. Расспрашивали, кто мне помог, а я говорю — сама. Бог спас! — вспоминает Антонина.

Пенсионерка показывает свой уничтоженный дом, демонстрирует, где была кухня и стол, гостиная и спальня. Дом своими руками построил ее покойный муж, они прожили в нем 50 лет. В один момент она потеряла все, что наживала годами. Говорит, не удалось спасти даже документы, неравнодушные помогали их восстановить.

От взрыва вражеской ракеты разрушило не только дом, но и все, что было во дворе. Сгорела даже консервация.

Сейчас бабушка проживает у родственников. Однако Антонина не одна такая, в поселке от обстрелов пострадала целая улица. На восстановление домов денег у большинства жильцов нет. Антонине сыновья уже подыскали небольшую квартиру в этом же селе. Бабушка до сих пор не может прийти в себя и понять, как в наше время россияне могут каждый день убивать мирных людей.

— Наверное, не было такой ночи, чтобы я не плакала… Каждую ночь начинаю думать об этом, так хочется кричать, очень обидно, — со слезами говорит бабушка.

Пожилые люди также хотят мира и победы Украины, поэтому помогают, как могут. Самая старая блогер в мире 95-летняя Анна Кусяк организовала сбор средств для ВСУ.

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