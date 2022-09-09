Після обстрілу дивом вижила та самотужки вилізла з-під завалів: історія 85-річної пенсіонерки з Одещини

По селищу під Одесою, де все життя мешкала 85-річна бабуся Антоніна, два місяці тому росіяни випустили сім ракет. Одну збили, а шість влучили у приватні будинки та знищили чи не всю вулицю. Тоді п’ятеро осіб постраждали.

Антоніна дивом вижила під завалами свого будинку, яке охопило полум’я. Ба більше! Сама змогла вибратися з-під руїн. Тепер вона ходить до свого зруйнованого будинку годувати котів, адже її улюблениця залишилася там та народила кошенят.

Антоніна пам’ятає ніч 18 липня, коли ворожа ракета влучила у її дім. Розповідає: серед ночі вона почула сирену, тож сховалася у ванній кімнаті. Спочатку був вибух, потім посипалася стеля, у будинку зайнялася пожежа. Попри страх та паніку, пенсіонерка зібрала усі сили та почала вибиратися з-під завалів. Те, що вижила, називає дивом.

— Переді мною вибухнуло… Обличчя, звісно, зачепило… Тоді я вирішила вибратися звідти. Коли я почала виходити, вже всі двері були відчинені. Я вийшла на дорогу, там багато людей зібралося. Розпитували, хто мені допоміг, а я кажу — сама. Бог врятував! — згадує Антоніна.

Пенсіонерка показує свій знищений дім, демонструє, де була кухня та стіл, вітальня та спальня. Будинок власноруч збудував її покійний чоловік, вони прожили в ньому 50 років. Однієї миті вона втратила все, що наживала роками. Каже, не вдалося врятувати навіть документи, небайдужі допомагали відновити.

Від вибуху ворожої ракети зруйнувало не лише дім, а й усе, що було на подвір’ї. Згоріли навіть консервації.

Зараз бабуся проживає у родичів. Проте Антоніна така не одна, у селищі від обстрілів постраждала ціла вулиця. На відновлення будинків грошей у більшості мешканців немає. Антоніні сини вже підшукали невеличку квартиру у цьому ж селі. Бабуся і досі не може отямитись і збагнути, як у сьогоденні росіяни можуть щодня вбивати мирних людей.

— Напевно, не було такої ночі, щоб я не плакала… Щоночі починаю думати про це, так хочеться кричати, дуже образливо, — зі сльозами каже бабуся.

Літні люди так само хочуть миру та перемоги України, тож допомагають, як можуть. Найстарша блогерка у світі 95-річна Анна Кусяк організувала збір коштів для ЗСУ.

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