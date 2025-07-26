Дать врагу под зад: как видеомейкер из Киева нашел себе на войне

В небе над Торецким направлением ведется своя, почти невидимая война. Здесь вражеские дроны охотятся за всем, что движется, системы радиоэлектронной борьбы пытаются заглушить украинские птички, а логистические пути превращаются в смертельно опасные маршруты.

Именно здесь выполняет задачи Илья с позывным Пастор — пилот батальона беспилотных систем 44-й отдельной механизированной бригады. Для него этот фронт, где он получил свою первую контузию, стал местом, где ещё больше захотелось жить.

Его историю рассказало издание Аrmyinform.

Путь от камеры к джойстику дрона

До конца прошлого года Илья жил совсем другой жизнью. Родом с Кировоградской области, последние девять лет он провёл в Киеве, где занимался видеомейкерством.

Его мир состоял из киноиндустрии, фриланса и работы в маркетинговом отделе крупной компании, где он отвечал за весь видеоконтент.

Был в его карьере и период монтажа свадебных видео.

Поэтому все эти шутки про свадебные съемки и пилотов в армии меня касаются на все 100%, — с улыбкой отмечает он.

С началом полномасштабного вторжения Илья активно волонтёрил, но мысли о присоединении к армии появлялись все чаще. Это было не спонтанное желание, а взвешенное решение, которое он принял вместе с женой.

Еще тогда понимав, что война надолго, и рано или поздно его черед настанет. Поэтому вместо того, чтобы пассивно ждать, Илья решил действовать.

Он начал готовиться. Благодаря друзьям открыл для себя мир FPV-дронов. Сначала часами тренировался на симуляторе, а потом приобрел собственный небольшой дрон, чтобы почувствовать реальную физику полета.

Параллельно он прошел обучение в двух разных школах, получив навыки, которые впоследствии станут его военной профессией.

Доброволец, которому удивились в ТЦК

Когда в июне 2024 года Илья пришёл в ТЦК, он уже был не просто гражданским, а подготовленным специалистом. Показав сертификаты о прохождении курсов, он удивил сотрудников.

Даже переспрашивали — точно ли я хочу добровольно идти, ведь добровольцев у них уже давно не было, — вспоминает военный.

Его мотивация и подготовка дали ему преимущество — возможность выбирать, где и кем служить.

Хотя по состоянию здоровья он не смог попасть в десантно-штурмовые войска, куда планировал, он нашёл своё место в 44-й отдельной механизированной бригаде, присоединившись именно к батальону беспилотных систем.

Будни аэроразведки на нуле

Сегодня Пастор пилотирует разведывательные дроны Mavic. Его главная задача — быть глазами для артиллерии и пехоты. Он сравнивает свою предыдущую службу в Харьковской области с санаторием по сравнению с тем, что происходит на Торецком направлении сейчас.

Здесь враг чрезвычайно умело использует собственные БПЛА и РЭБ, что делает каждый вылет сложной задачей.

Наша ответственность — сделать так, чтобы вовремя заметить врага с воздуха, чтобы он не дошёл до нашей пехоты, — объясняет Илья.

Он признает, что разведка — это порой будничная и скучная работа. Его характер требует большей активности, и он не скрывает, что ему больше по душе наносить поражение врагу с помощью FPV-дронов. Однако он четко осознает важность своей роли.

Ведь для того, чтобы ударный дрон поразил цель, разведка должна эту цель найти, навести и скорректировать удар.

Илья огорчен тем, что мало людей сегодня присоединяются к армии добровольно. Он на собственном примере доказывает, что проактивная позиция дает возможность найти в армии то место, где твои навыки будут наиболее полезны.

Он видит позитивную тенденцию в своем окружении — молодые люди, которые еще не подлежат мобилизации, уже сейчас активно готовятся к службе, осваивая военные профессии. Они придут в армию не только мотивированными, но и подготовленными, готовыми сразу встать на защиту страны.

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