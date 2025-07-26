Історії Розповіді

Дати ворогу під зад: як відеомейкер з Києва знайшов себе на війні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Липня 2025, 22:00
Дати ворогу під зад: як відеомейкер з Києва знайшов себе на війні
Фото Армія.Inform

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