Почти четыре тысячи километров на костылях! История отважного украинца, выбиравшегося из России домой

Во время войны многие почувствовали на себе, что такое оккупация. Большинство из них не могли просто ждать, поэтому бежали из оккупации так, как могли.

Один из таких смельчаков житель Харьковской области Виктор Загребельный. Его родное село Русские Тишки находится в десяти километрах от Харькова, именно оттуда враг обстреливал город.

24 февраля супруги Загребельные не могли понять, что произошло, так что с самого утра поехали на работу в Харьков. Поняли, насколько все серьезно днем, когда на кольцевой уже стояла подбитая российская техника.

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Тогда жена решила остаться в Харькове, а муж поехать домой, забрать котов. Однако это решение привело Виктора прямо к врагу, он попал в руки русской оккупации.

Свою технику оккупанты разместили прямо возле дома Виктора, заняв соседские дома, поэтому мужчина почти два месяца бессильно наблюдал, как на Харьков вылетают снаряды.

Все, что было в его силах — позвонить жене и предупредить ее о том, что летят ракеты и она должна прятаться.

Бегство из оккупации

Так он продержался до апреля, однако запасы пищи стремительно заканчивались, как и силы находиться под российской оккупацией — это заставило Виктора Загребельного решиться бежать в Харьков.

Мужчина хорошо продумал легенду, будто бы он идет на кладбище, в честь Пасхи, взял под руки двух своих кошек, и пошел пешком, через лес.

Так ему удалось пройти восемь из десяти километров, однако, под конец своего пути он наткнулся на вражеские растяжки, просто не заметил их и наступил.

Коты умерли сразу, а вот Виктор, перевязав раненые ноги и грудь, начал лезть ползком. Почти сразу его увидели враги, которые ставили растяжки.

Трудный путь домой

Обезболивающее Виктору ставить отказались, однако отвезли в больницу в Белгород. Вот так, убегая от россиян, мужчина второй раз попал прямо к ним.

В больнице врага Виктор Загребельный пробыл 24 дня. Как только смог передвигаться – начал свое путешествие на костылях протяженностью более чем три с половиной тысячи километров.

Ему с загипсованными ногами пришлось проехать через Латвию, Литву, Польшу. Ве для того, чтобы наконец оказаться дома, в родной Украине.

Хотя родное село освободили через неделю после попытки вырваться из оккупации, ехать туда супруги не спешат, ведь каждый день село страдает от многочисленных обстрелов.

Виктор не единственный, кому пришлось выезжать на свободные территории Украины через Россию. Такая судьба постигла многих. Раньше мы рассказывали историю Сабины, которая была вынуждена бежать из Бердянска через Россию.

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