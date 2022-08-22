Розповіді

Майже чотири тисячі кілометрів на милицях! Історія незламного українця, який вибирався з Росії додому

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 22 Серпня 2022, 17:00
Віктор Загребельний

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