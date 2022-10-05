У России больше оружия, но по качеству это полный “совок”. История военного, который трижды был на грани смерти

Он учитель по образованию, но до 24 февраля занимался татуировками. После полномасштабного вторжения России все изменилось. В первый же день он присоединился к полку Азов, участвовал в боях за Киевскую область, а сейчас защищает нас на другом направлении.

Свою историю о том, как трижды был на грани смерти, Владислав Сергиенко с позывным Мастер рассказал для 24 канала.

По словам Владислава, до 24 февраля он не имел никакого отношения к армии, не позволяло состояние здоровья. Однако когда Россия начала полномасштабное наступление, сомнений защищать страну не было. В полку Азов служил его коллега, так что Мастер тоже решил присоединиться.

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Вечером 23 февраля Владиславу позвонил родственник-военный, сказал собрать сумку и снять наличные. Он о чем-то догадывался. В тот вечер сходил в кино и, как обычно, лег спать. Но уже в 5 утра ему позвонила сестра и сообщила о взрывах и начале войны. Она живет возле аэропорта, поэтому их начали обстреливать первыми.

О боях в Киевской области

В начале марта мужчина участвовал в боях в Мощуне.

— Когда отогнали оккупантов от Киева, начались тренировки. В конце апреля нас перебросили на Юг, а затем на Восток Украины. И сейчас мы базируемся между тремя областями — Запорожской, Донецкой и Днепропетровской, — рассказывает он.

Он отмечает, что имели дело с максимально квалифицированными, снаряженными и укомплектованными подразделениями.

— Когда смотришь новости, создается впечатление, что они неуки, не имеющие вооружения. Нам так не повезло. Мы сталкивались с разными подразделениями, теми же “псковскими десантниками” или морской пехотой России, — рассказывает Владислав.

Мастер — командир минометной группы, поэтому частично исполняет сержантские обязанности. А на самих задачах ему нужно привезти людей на позицию, проанализировать местность, расставить выгодно бойцов на точках наблюдения.

Владислав говорить, что воевать сейчас стало легче, потому что появляется вооружение. Но Россия преобладает количеством.

Война в 2022 году — это война артиллерии и дронов. Пехота — это финальный этап.

Даже танки идут не в первую очередь. В каждом взводе есть специально обученные люди, умеющие управлять беспилотниками, — рассказывает он.

Эти дроны и беспилотники помогаю вести разведку с неба, ведь так лучше видна местность.

— Они преобладают по количеству, хотя по качеству — это “совок совком”. Это бесчисленное количество Градов, артиллерии и минометов, танков. Когда у нас на задание выезжает два танка, например, у них восемь или десять, — отмечает Мастер.

О трех случаях, когда был на грани смерти

Мужчина рассказывает, что каждый бой — нелегкий. Он трижды был на грани смерти и чудом остался жив. Первый раз это случилось в Мощуне на первом выезде Владислава. В тот день враг обстреливал с утра до вечера из Градов и артиллерии.

В другой раз в окоп, в котором был военный, прилетел снаряд, но, к счастью, не сдетонировал.

— В предпоследнем выезде мы несколько недель стояли на самых крайних позициях. И с периодичностью 1,5–2 км стояли наблюдательные пункты, — рассказывает Мастер о третьем случае. Российские военные вели наблюдение сверху и приблизились неожиданно.

— Мы остались с дружескими войсками. Россияне пошли по ферме и меня отрезали. У них было большое преимущество в технике и людях, — рассказывает Влад. Наша сторона была вынуждена отступать, окоп Мастера был за воротами и к нему нужно было добежать, но начался минометный обстрел.

— Все ушли, а мы остались вдвоем, нас начали окружать со всех сторон. В этой схватке было несколько раненых.

Мы прикрывали наших до последнего, потому что если бы этого не делали, БТР мог бы их расстрелять в спину, — делится историей военный.

Врага забрасывали гранатами, пришлось пешком преодолеть 10 км в дружеские войска. Взводный Владислава думал, что он уже умер.

— Один из моих собратьев сказал, что после этого выезда я могу больше ничего не бояться, потому что уже трижды меня пронесло от смерти, — отмечает мужчина.

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Фото: Алина Туришин, 24 канал

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