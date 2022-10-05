Рассказы

У России больше оружия, но по качеству это полный “совок”. История военного, который трижды был на грани смерти

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 октября 2022, 17:00
Історія Владислава Сергієнка, який тричі був на межі смерті

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