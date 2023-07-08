Рассказы

Там счет жизни идет на минуты: как военная Мама Таня прошла Майдан, плен и войну, но осталась на улице

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 08 июля 2023, 18:00
Тетяна Борисенко

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