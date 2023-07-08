Село Новоселовка Черниговской области оказалось под вражеским огнем с первых дней полномасштабного вторжения. Здесь проходила линия фронта. Дальше уже Чернигов и дорога на Киев. Украинские защитники не дали оккупантам продвинуться вперед. Но вот самому селу досталось хорошо.

Где-то окна забиты фанерой, где-то следы новой кладки на месте прилетов, и повсюду на заборах дыры от обломков снарядов. В Новоселовке пострадал почти каждый дом.

В дом Татьяны Борисенко прилетало дважды. Она — боевой медик. Пока односельчане после освобождения села постепенно отстраивались, она была на фронте.

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Холодные ночи в окопах, в шаге от смерти. Беспрерывные бои. Боль по погибшим. Борьба за раненых. Освобождение Харьковской, Николаевской, Херсонской областей — все это Татьяна прошла в свои 59 лет.

На что способен враг, Татьяна знала еще с 2014 года. Тогда прошла плен оккупантов с побоями и пытками. Вернулась оттуда с тяжелыми травмами головы.

В то время она служила врачом в батальоне Айдар. Еще раньше был Майдан, откуда и ее позывной Мама Таня.

Я была медиком на Грушевского. Была зима, холодно, ребята болели и я носила молоко, лекарства, лечила их от болезней. Когда несла молоко, они говорили: “Наша мама пришла, молока принесла”.

Там счет жизни идет на минуты: как военная Мама Таня прошла Майдан, плен и войну, но осталась на улице / 3 Фотографии

Полгода назад Маме Тане исполнилось 60, так что должна была выйти на пенсию. Вернулась с фронта в родное село в разрушенный россиянами дом. А восстанавливать его не за что.

Там (на передовой, — ред.) на часы, на минуты жизни считается. Не увидел в тепловизоре — и тебя уже нет. Потому я взяла и задонатила.

До сентября Мама Таня должна освободить арендованную квартиру, поэтому времени у нее нет. Чтобы начать восстановление, пришлось занимать, но денег все равно не хватает. Вложить пришлось уже 600 тысяч гривен, ведь начинать пришлось с фундамента.

А дошло до того, говорит женщина, вынуждена занимать на стройматериалы у строителя Алексея, который четыре месяца работает у нее бесплатно.

Теперь война. Если не помогать сейчас, то когда? — говорит Алексей.

Если с древесиной для крыши помогла Черниговская ОВА, то от ОТГ — ничего, говорит Мама Таня.

Смотришь на это все и думаешь: “Господи, ребята освобождают, борются, чтобы вы жили, будьте нацией”. Почему не хотят ребята возвращаться? Потому что там проще. Там ты друг за друга, какое братство, а тут ты сталкиваешься с безразличием.

Помочь отстроить дом военного медика Маме Тане можно по номеру карты: 5375 4115 1024 0935. Деньги пойдут на стройматериалы. Поддержать в ремонтных работах взялись волонтеры — обычные черниговцы. После работы собираются и едут к Маме Тане строить, бетонировать и штукатурить.

Сама же Мама Таня, хотя сама в беде, все равно пытается помогать фронту. На днях, чтобы собрать на очередной автомобиль, выставила на продажу свои боевые награды.

Я вам даже не могу передать, как ребята любят эту страну. Они идут и знают, что завтра могут не вернуться или сегодня, или через час. Но они идут, потому что знают, что это наша земля. Потому прошу: люди, донатьте. Война не закончилась.

Становятся на оборону Родины и молодые украинки. Читай историю медика с позывным Эстер, работающей на фронте.

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