Когда вокруг все рушится, первые секунды молчания рядом могут быть ценнее любых слов. Именно в такие моменты появляется она — психолог ГСЧС Елена Вакульчук.

Уже более двадцати лет ее работа — оставаться рядом с людьми в самые трудные минуты, когда потерян дом, близкие или ощущение безопасности.

— Я всегда любила работать с людьми. Когда-то была школьным психологом, а с 2004 года — в нашей службе. Это совершенно другой уровень ответственности: ты становишься первой опорой для человека в ту секунду, когда кажется, что мир обрушился, — рассказывает она.

На руках — подушка или кастрюля

Первые недели полномасштабной войны показали, что главное для психолога — не ждать в кабинете, а быть там, где помощь нужнее всего.

— Люди выходили растерянные, часто с тем, что успели схватить из-под завалов разрушенных домов. У кого-то это была подушка или кастрюля, у кого-то — старая чашка или одеяло, — вспоминает специалист.

Сначала ей казалось странным, почему именно эти вещи люди спасали в первую очередь. Но позже пришло понимание, что в состоянии шока человек берет не предмет, а кусочек своей прошлой жизни.

Переселенцы спрашивали, не заставляют ли их говорить на украинском

Особенными были встречи с людьми, которые приезжали эвакуационными поездами. Многие удивлялись, что их здесь ждали и принимали с теплом.

Немало семей везли с собой животных — в переносках сидели собаки и кошки, которые молча преодолевали сотни километров вместе с хозяевами.

Елена говорит, что ей особенно запомнилась семья, которая спросила, не заставляют ли здесь говорить по-украински.

Другая пожилая женщина приехала вместе с внуками — для нее важно было просто добраться до безопасного места.

Кто-то доверял нам сразу, а кто-то — с осторожностью. Были и такие, у кого не осталось ничего: их дом сгорел или был разрушен, и они садились в поезд фактически с пустыми руками, — вспоминает психолог.

В их взгляде одновременно читались и шок, и страх.

Самые тяжелые встречи — с родителями, которые потеряли детей

Больше всего испытаний для психолога — это встречи с родителями, которые потеряли детей. В июле этого года в селе Березина на Житомирщине погиб 17-летний парень.

Он был ровесником моего сына. Я провела ночь рядом с его мамой. Она уже когда-то потеряла мужа, а теперь — и ребенка. До последнего женщина верила, что сын жив, — говорит Елена.

В такие минуты не существует правильных слов.

Обещать невозможное — неправильно, и психолог это знает лучше других. Единственное, что остается, — быть рядом и говорить правду, даже если она болезненна. В этом и есть настоящая поддержка.

В лесу потерялась трехлетняя девочка

Но бывают и истории, которые дают силы держаться дальше. В одном из сел Бердичевского района потерялась трехлетняя девочка. Ее искали более сотни людей.

— Нашли через два часа. Она рассказала, что испугалась, потом заснула, а проснувшись, пошла дальше. Ребенок оказался жив, невредим и даже спокоен. Когда все заканчивается так — это окрыляет, — делится психолог.

В Херсоне жизнь была другой

Елена работала и в Херсоне. Первые дни там, вспоминает она, были похожи на черно-белое кино: постоянные взрывы, руины вокруг, а люди после каждого “прилета” брали веники и подметали двор, будто ничего не произошло.

Это был их способ держаться и не дать хаосу победить.

— Тогда я поняла, что у каждого есть свой способ выжить. Для кого-то — это работа руками, для кого-то — молчание. Мое задание было просто быть рядом, — говорит она.

В городе оставалось очень мало людей.

Основная работа Елены тогда заключалась в поддержке женщин, которые потеряли мужей.

— Когда сталкиваешься с горем вдовы, невозможно дать готовый рецепт. Но можно дать ощущение, что она не одна, — добавляет психолог.

Даже мелочь может стать шагом к доверию

Ее работа требует терпения и максимальной деликатности.

— Я всегда подхожу осторожно к пострадавшим, спрашиваю, можно ли поговорить. Предлагаю воду или конфету. Если человек соглашается — значит, готов открыться. Иногда даже такая мелочь становится первым шагом к доверию, — объясняет специалист.

Она признается, что уставать просто некогда. Но именно человеческая благодарность и доверие дают силы идти дальше.

Несмотря на профессиональные испытания, Елена прежде всего — жена и мама двух детей. И больше всего мечтает о простых вещах:

Я хочу, чтобы мои дети не подвергали себя опасности, выходя из дома. Это мое самое большое материнское желание.

Сегодня в службе cпасения работает все больше женщин. Если раньше их присутствие в этой сфере могло удивлять, то теперь это норма. И не только в психологической службе. Новое поколение спасательниц берет на себя задачи, которые ещё недавно считались мужскими.

Софии Савчук — всего 21 год. Она стала первой в Украине женщиной, которая руководит спасательными операциями.

