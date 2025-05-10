В 53 года, с ранением руки и постоянной болью в колене, боец Василий Васюта ежедневно преодолевает десятки километров уже не по фронту, а по лесу. Еще 10 лет назад он пошел добровольцем в ВСУ, а сейчас пытается привыкнуть к гражданской жизни.

— Было немного странно, что, с девятью детьми, среди которых два малыша, он решился пойти в армию, — вспомнила дочь Виктория.

Историей лесника и бывшего военного поделилась Украинская правда.

Железнодорожник, доброволец, отец военных

Василий Васюта с позывным Леший родом из Черневого — села, которое от польской границы отделяет несколько минут езды. В 2015-м, когда в новостях показали бои за Дебальцево, Василий, еще работая на железной дороге, бросил все и записался добровольцем в ВСУ.

Внутри как будто что-то закипело.

Тогда у него уже было девять детей. В доме бегали двое самых маленьких, а дочь просила остаться дома. Но он пошел. Потому что не идти для него было бы предательством.

В армию также попали и его трое сыновей: Иван, Марьян и Дмитрий. Младшенький Дмитрий погиб в первые дни полномасштабного вторжения. Его тело искали почти месяц, да и узнали только по татуировке.

Тяжело. Очень

В разговоре о своих детях Василий говорит: “Тяжело. Очень”. А потом долго молчит.

Когда в бою погиб Дмитрий, отец воевал в Луганской области. Раненым, с бинтом на руке, посеченным осколками лицом и сединой в бороде. Именно таким его зафиксировал на фото военный корреспондент Анатолий Степанов. Фотографии облетели СМИ: Леший курит сигарету, но в его глазах — пустота.

— После смерти сына я говорил: “Увольняйтесь, дети, хватит уже воевать”. Иван прислушивался. Марьян — нет.

Я уже увольнялся дважды. Но это как пресноводного дельфина выбросить в океан, — объяснил Марьян.

Восток Украины для него давно стал домом. Он видел Марьинку, Попасную, Макаров, Соледар. Прошел через Сонцепек, получил контузию. Но до сих пор в строю.

Лес — это про покой

Сегодня Василий Васюта — лесник. В той самой пограничной полосе, где когда-то его должны были забрать в Чехословакию, а потом в Сибирь. Лес — это то, что дает ему покой. Хотя мысли и не отпускают.

Василий идет в лес с тормозком (перекусом), который собирает для него жена. Бутерброд, чай в термосе. И тишина, которую разрывает только хруст веток под ногами.

Иногда сядешь, закуришь, и ребят вспоминаешь.

День у Васюты — это двадцать километров между деревьями. Без оружия, бронежилета и шлема. Но с грузом в сердце. У него своя война — с тишиной, с потерей, с бессилием. С попыткой понять: почему на ноль едут сыновья лесников и трактористов, а не чиновников и прокуроров?

— Почему у нас ловят по селам простых парней, а здоровых бычков везде не трогают?

Несмотря на все, Василий не потерял чувство юмора. Он шутит с мужчинами в селе: “Берите лопаты, делайте тайники, я вам дам дерево — будете караулить, женщины еду будут носить!”. Потому что без шуток не выжить.

Но в будни он серьезный. С лесом говорит без слов. Его сердце осталось на Востоке. А душа — с детьми.

Также читай историю Саши, который вернулся в армию после СЗЧ.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!