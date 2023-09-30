Рассказы

Армия должна научиться привлекать женщин, используя их сильные стороны: оператор дронов о заданиях на войне и сексизме

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 сентября 2023, 14:00
Леся Ганжа: історія операторки дронів про сексизм в армії
Фото: Украинская Правда. Жизнь

Больше новостей
Максим Колесников
Чувствует себя лучше и даже вернулся на службу: как Максим Колесников приходит в себя после плена
Картопля по-селянськи в духовці - рецепт Володимира Ярославського
Как приготовить изысканную картошку по-селянски — ключики к разгадке дал Ярославский
жены военных
В чем нуждаются родные военных во время войны — объяснение психолога о вызовах и решениях проблем
Що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Хочу пушистика! О чем следует подумать, прежде чем заводить домашнего питомца — разбор
Смотреть больше

Материалы по теме

Максим Колесников
Чувствует себя лучше и даже вернулся на службу: как Максим Колесников приходит в себя после плена
жены военных
В чем нуждаются родные военных во время войны — объяснение психолога о вызовах и решениях проблем
подарунок військовому
Напомни о заботе и поддержке. Идеи подарков для военного на любой бюджет
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн

Видео
0:12:52
Максим Колесников

Чувствует себя лучше и даже вернулся на службу: как Максим Колесников приходит в себя после плена
0:02:41
село Некрасове
Пригрозила зарезать и отрицала существование Украины. В Винницкой области разгорелся скандал из-за российских песен
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 30 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:07:27
Професія пожежника — як стати працівником ДСНС та що потрібно
Могу себе сказать — я спасаю людей. Сложности и преимущества профессии пожарного в Украине
0:12:02
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти
Синхронизация тыла и фронта. В Киеве пройдут два благотворительных концерта Культурного десанта
Бабин Яр трагедія
Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 29 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:11:01
Читай, чому від побаченого на Херсонщині у людей опускаються руки та як живуть люди там.
От увиденного опускаются руки. Как живут люди в Херсонской области и что их тревожит
0:03:19
Село Максимівка
Ни один дом не уцелел! Какая еще опасность подстерегает жителей Максимовки в Николаевской области
Больше видео
ВІЛ
Читать дальше
Увольнение из-за пореза, которого не было — мифы о ВИЧ и правах людей. История жизни и мнение экспертов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь