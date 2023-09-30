Армия должна научиться привлекать женщин, используя их сильные стороны: оператор дронов о заданиях на войне и сексизме

До полномасштабной войны у большинства людей была невоенная профессия. Героиня этой истории Леся Ганжа была редактором сайтов Доступ к правде о доступе к публичной информации и Женщины — 50% успеха о женском лидерстве.

Леся также вела медийные проекты и готовила репортажи с прифронтовых территорий, занималась парусным спортом. Но с началом полномасштабного российского вторжения стала военной. Сначала она была в ТрО Ирпеня, а затем воевала в Харьковской и Донецкой областях.

Сейчас Леся — оператор FPV-дронов в 518 батальоне. Свою историю она рассказала Светлане Чернецкой из УП.Життя.

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Работа в команде — сверхважна

Леся рассказывает, что сейчас с собратьями находится на ротации в одном из сел Харьковской области. По ее словам, село пережило оккупацию, поэтому люди здесь очень помогают военным. Она заметила, что люди говорят здесь по-украински и, наверное, всегда говорили, ведь можно услышать такие слова как “огуддя” (ботва, например огурцов — ред.).

Хозяйка говорит: “Пойди себе вырви кабачка, там, где огуддя”. Она же не в школе это “огуддя” выучила, — рассуждает Леся.

Делится, что жители села не берут деньги из военных, например, за молоко или стирку. Даже сами призывают приходить стирать вещи.

В аэрогруппе Леся работает с напарником Данилой. Они работают не только с разведывательными БпЛА, но и FPV-дронами — преимущественно дроны-камикадзе, снаряженные взрывным “подарком”. Начала работать с дронами Леся в апреле 2023 года, а до этого была стрелком-пехотинцем. Отмечает, если сравнивать с первыми месяцами войны, то она очень изменилась. Сейчас появилось больше уверенности.

— Это очень точечная уверенность: я умею только то, что умею. Это ощущение, как на Майдане, как будто ты капля в океане. Но очень важна капля. У тебя есть работа — ты ее выполняешь, — говорит Леся Ганжа.

Кстати, “работа” — это боевые выходы. Женщина рассказывает, что военные не говорят, что идут в бой, а идут на работу. Работа аэрогруппы каждый раз длится по-разному, в зависимости от того, как быстро удалось дойти до точки и разложить оборудование.

FPV-дроны могут лететь только в пределах прямой видимости, поэтому дистанция полета крайне ограничена. Для этого тем, кто управляет дронами, нужно как можно ближе подойти к цели. Военные рискуют, ведь электронное оборудование светится на средствах РЭР.

Леся признается, что на боевых выходах хорошо осознала, насколько важна работа в команде.

— Когда мои друзья с боевым опытом говорили, что в армии четко работает поговорка “Один в поле не воин”. Если ты остался на поле боя сам — считай, не остался. Так меня учили, работа только с напарником: один стреляет, другой перезаряжается. В ударно-мобильной аэрогруппе тоже один много не наработаешь, — объясняет она.

Делится, что сначала могли ссориться с напарником, но впоследствии удалось отлично наладить работу.

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О сексизме в армии

Леся считает, что сексизма в армии ровно столько же, сколько и в обществе, но за время пребывания здесь Леся научилась относиться к этому иначе. Она добавляет, что часто сексизм могут маскировать под заботу и опеку.

— Я решила, что это лишние заморочки — каждый раз протестовать против проявлений сексизма. Я иногда делаю замечания, но вообще вижу, что жизнь все расставляет по своим местам. У меня есть свои боевые задачи.

В конце концов, я пришла в армию не для того, чтобы сражаться сексизмом, а для того, чтобы воевать с россиянами. Поэтому сексизм немного подождет, — говорит она.

Также Леся жалуется, что не может распоряжаться своим временем. Даже на ротации приходится ждать разрешений по несколько дней, чтобы сходить к врачу. А потом это разрешение могут дать всего на несколько часов.

Акцентирует на проблеме с формой. Ведь, если хочешь удобную и хорошую, придется покупать самому. Говорит, что раньше имела мужские штаны.

— У женщины брюки могут хорошо ложиться на ягодицы, но при этом плохо сидеть на бедрах, потому что женские бедра обычно полнее мужских.

Надо понимать, что удобная форма — это не о красоте, это о боеспособности. Солдат, с которого падают штаны, или натерли ботинки, это уже половина солдата, — говорит Леся Ганжа.

Женщина добавляет, что многие военные покупают британскую форму, ведь она из качественной ткани, удобная и продуманная. Она отмечает, что в рюкзаке на боевом задании нет места запасным штанам. Так что военный(-ая) будут в них все время на задании или в окопе. Поэтому эти штаны должны быть очень надежными.

Нужны ли женщины в армии

Леся Ганжа считает, что армия должна научиться привлекать женщин, ведь это вопрос мобилизационного ресурса. Почти 50% населения страны — женщины, некоторые из них могут и хотят воевать.

— Армия должна расстаться с мужчиноцентричностью и научиться привлекать женщин, используя их сильные стороны, а не указывать им недостатки. Практически все подразделения, о которых я знаю, переживают кадровый голод.

Когда мы говорим о том, придут ли женщины в армию, мы фактически говорим о победе Украины в этой войне, — рассуждает оператор дронов.

Она добавляет, что женщины могут быть даже вовлечены в те специальности, которые не нуждаются в большой физической силе. А касательно боевых специальностей — женщины могут овладевать инженерным делом, минированием и разминированием, связью, медициной или аэроразведкой.

В украинской армии служат десятки тысяч женщин, многие молодые девушки присоединились к войску после полномасштабного вторжения. Ранее мы рассказывали историю Виктории Савкив, присоединившейся к рядам ВСУ.

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