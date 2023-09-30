Розповіді

Армія має навчитися залучати жінок, використовуючи їхні сильні сторони: операторка дронів про завдання на війні та сексизм

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Вересня 2023, 14:00
Леся Ганжа: історія операторки дронів про сексизм в армії

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