Нельзя привыкнуть к смерти детей: спасатель о разборе завалов и последней надежде людей

Только в этом году они потушили около 80 тысяч пожаров и спасли почти 2400 жизней. Большинство вызовов — последствия российских обстрелов. Работа спасателей — титанический труд, часто на грани возможного.

Они тушат пожары, разбирают завалы, разминируют территории, помогают эмоционально пережить тяжелые минуты боли от потерь родных.

За время полномасштабной войны погибли 107 работников ГСЧС. Далее мы делимся историей того, кто спасает жизни.

Они ждут до последнего: спасатель о разборе завалов и самом трудном в работе

С Никитой Захаровым мы встречаемся на Академике Проскуры в Харькове. От пятиэтажки, по которой 23 января 2024 года россияне нанесли удар, остался только фундамент. Ее не восстановить. Так решили эксперты. Будут возводить с нуля новую.

Это была комбинированная вражеская ракетная атака по Харькову. С-300, Искандеры, Х-32.

Погибли 11 человек. Более 60 получили ранения. Когда на место прибыли спасатели, россияне нанесли удар еще раз. Подъезд упал. Когда Никита прибыл сюда из другой локации, его коллеги уже спасли нескольких человек.

Произошел этот обвал. Подъезд просто взял и сложился.

Горел пожар, видимость была нулевая. На улице стоял мороз. Время от времени спасатели устраивали минуту тишины, чтобы услышать уцелевших. И уже когда надежды почти не было, после атаки прошло более четырех часов, услышали стон.

Паренек стоял где-то на этой груде. И он опирался на плиту. Я что-то слышу, я говорю: “Тихо, там какие-то звуки”. Еще ближе подлез к нему.

Обстрел застал мужчину в ванной комнате. Он принимал душ и оказался в капсуле. Бетонные плиты упали так, что оставалось немного свободного пространства, но снизу бушевал пожар. Кислорода не хватало. Надо было действовать быстро и осторожно, вспоминает Никита.

Такое все было очень шаткое! Где-то плита, где-то кирпич. В какой-то момент что-то могло пойти не так. Судьба такая, везение, может, у него такие ангелы, — рассказывает спасатель.

Мужчине удалось достать из-под завалов. Перед этим ему передали кислородную маску. Но есть то, к чему никогда нельзя привыкнуть, говорит Никита, это смерть детей. Вспоминает, как спасенный прошептал, что под завалами его жена и восьмилетняя дочь.

Спасатели искали их 15 часов, но достали тела.

Какой-то, может быть, и был у нее шанс. Но не очень большой. Нашли между двумя плитами перекрытий. Она лежала боком между плитами. Из-за сжатия мы бы ничего не смогли сделать…

Сообщать родным о смерти их близкого человека крайне тяжело. Никита Захаров не может забыть глаза тех, кто рядом с завалами ждет чуда.

Они ждут до последнего. Что бы вы сделали? Надежду всегда должны иметь. К сожалению, реалии в нашей жизни не так счастливы в этих моментах.

Но самая большая награда — увидеть живыми и здоровыми тех, кого спас. Случалось, что его специально разыскивали, чтобы поблагодарить за жизнь. Никита вспоминает первого спасенного. Это был водитель, попавший в ДТП. Тогда он осознал важность своей профессии.

Своих подчиненных Никита учит каждый день делать что-нибудь хорошее. Хотя бы для себя, если не для кого-то.

В феврале 2023 года Никита с командой спасателей попал под вражеский минометный обстрел. Тогда как раз ликвидировали последствия обстрела в Двуречной. Оккупанты целенаправленно ударили по пожарным авто. Люди чудом уцелели. Но, несмотря на опасность, Никита ни разу не отказался от задания.

Никогда не жалел, что стал спасателем.

