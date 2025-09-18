Історії Розповіді

Не можна звикнути до смерті дітей: рятувальник про розбір завалів і останню надію людей

Тетяна Доцяк 18 Вересня 2025, 21:00 4 хв.
історія рятувальника Микити Захарова

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь