Истории Рассказы

Родился на 133 дня раньше — история мальчика, бросившего вызов прогнозам

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 июля 2025, 20:00
Родился на 133 дня раньше — история мальчика, бросившего вызов прогнозам
Фото: Книга рекордов Гиннеса

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