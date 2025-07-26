Родился на 133 дня раньше — история мальчика, бросившего вызов прогнозам

Супруги Молли и Рэндалл Кин ждали первого дня рождения своего сына Нэша с особым нетерпением, ведь никто не гарантировал, что ребенок сможет выжить после преждевременных родов.

Малыш появился на свет на 133 дня раньше. Он родился 5 июля 2024 на 21 неделе беременности. Книга рекордов Гиннеса признала мальчика самым недоношенным ребенком в мире.

Молли до сих пор не может поверить в произошедшее. По ее мнению, события кажутся сюрреалистическими.

— Год назад мы не были уверены, каким будет будущее, а теперь мы отпраздновали его первый день рождения.

Вікна пересказывают невероятную историю стойкого мальчика, бросившего вызов прогнозам.

Малыш, родившийся на 133 дня раньше: история Нэша

Семья Кин отпраздновала день рождения Нэша в родном городе Анкене, штат Айова, США. Нэш даже получил специальное разрешение от врачей съесть немного торта с дополнительными взбитыми сливками. Но этому предшествовал долгий путь борьбы за жизнь.

После своего рождения он весил всего 285 г, а рост мальчика составлял всего 24 см. Нэша пришлось немедленно доставить в отделение интенсивной терапии новорожденных IV уровня.

Для любого недоношенного ребенка, особенно для таких как Нэш, наибольшая опасность появляется в первые часы и дни после родов. Дети, рожденные так рано, нуждаются в высокоспециализированном уходе, постоянном наблюдении и частом мониторинге.

— Хотя Нэш столкнулся со многими критическими трудностями на раннем этапе, он продемонстрировал чрезвычайную стойкость. После этих первых нескольких чрезвычайно щепетильных недель он начал показывать стабильный прогресс, что действительно было чрезвычайно наблюдать, — говорит неонатолог Эми Стэнфорд.

Он родился так рано, что мы не были уверены, переживет ли он вообще эти первые критические часы, но мы хотели подарить ему лучший шанс, — говорит Молли.

Хотя медицинская бригада старательно делала все возможное, чтобы Нэш выжил, для его родителей это было мучительное ожидание. Молли чувствовала страх, неопределенность и надежду одновременно.

— Это было эмоционально невероятно, но каким-то образом, даже во всем хаосе, в нем была эта крохотная искра силы, которая давала нам надежду.

Даже возможность подержать сына на руках была проблематичной, ведь он был очень маленьким.

— Он был таким крошечным, я едва чувствовала его на груди. Он был покрыт проводами и мониторами, и я очень нервничала. Но в тот момент, когда его уложили мне на грудь, все мои нервы исчезли. Я так долго ждала этого контакта кожа к коже — три недели, если быть точной — и я почувствовала чистое облегчение и любовь одновременно.

После примерно шести месяцев лечения в отделении интенсивной терапии новорожденных, Нэшу разрешили вернуться домой. Произошло это только в начале января 2025 года.

С тех пор Нэш становится все сильнее, хотя ему все еще нужна дополнительная помощь. Он дышит на кислороде, имеет зонд для кормления и носит слуховые аппараты из-за легкой потери слуха. Мальчик посещает специализированный медицинский дневной уход, где получает необходимую терапию.

— Нэш действительно творит историю, прокладывая путь по уходу за другими детьми, рожденными так же рано, как и он, — уверена врач.

Улыбка Нэша и его смех каждый день напоминают мне, почему так важно продолжать защищать наших пациентов и их семьи, даже в самых сложных обстоятельствах.

Родители ребенка не стремились быть в центре внимания, но хотели рассказать историю Нэша, чтобы дать надежду другим семьям, которые идут по этому пути, и показать, что все возможно даже в самых неопределенных обстоятельствах.

А еще мы рассказывали историю преждевременно родившегося ребенка из Львова, пережившего инсульт.

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