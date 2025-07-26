Народився на 133 дні раніше — історія хлопчика, який кинув виклик прогнозам

Подружжя Моллі та Рендалл Кін чекали на перший день народження свого сина Неша з особливим нетерпінням, адже ніхто не гарантував, що дитина зможе вижити після передчасних пологів.

Малюк з’явився на світ на 133 дні раніше. Він народився 5 липня 2024 року на 21 тижні вагітності. Книга рекордів Гіннеса визнала хлопчика найбільш недоношеною дитиною у світі.

Моллі досі не може повірити в те, що сталося. На її думку, події здаються сюрреалістичними.

— Рік тому ми не були впевнені, яким буде майбутнє, а тепер ми відсвяткували його перший день народження.

Вікна переповідають неймовірну історію стійкого хлопчика, що кинув виклик прогнозам.

Малюк, що народився на 133 дні раніше: історія Неша

Родина Кін відсвяткувала день народження Неша у рідному місті Анкені, штат Айова, США. Неш навіть отримав спеціальний дозвіл від лікарів з’їсти трохи торта з додатковими збитими вершками. Але цьому передував довгий шлях боротьби за життя.

Після свого народження він важив лише 285 г, а зріст хлопчика становив лише 24 см. Неша довелося негайно доставити до відділення інтенсивної терапії новонароджених IV рівня.

Для будь-якої недоношеної дитини, а особливо для таких як Неш, найбільша небезпека з’являється в перші години та дні після пологів. Діти, народжені так рано, потребують високоспеціалізованого догляду, постійного спостереження та частого моніторингу.

— Хоча Неш зіткнувся з багатьма критичними труднощами на ранньому етапі, він продемонстрував надзвичайну стійкість. Після цих перших кількох надзвичайно делікатних тижнів він почав показувати стабільний прогрес, що було справді надзвичайно спостерігати, — каже неонатологиня Емі Стенфорд.

Він народився так рано, що ми не були впевнені, чи переживе він взагалі ці перші критичні години, але ми хотіли подарувати йому найкращий шанс, — говорить Моллі.

Хоча медична бригада старанно робила все можливе, щоб Неш вижив, для його батьків це було болісне очікування. Моллі відчувала страх, невизначеність та надію одночасно.

— Це було емоційно приголомшливо, але якимось чином, навіть у всьому хаосі, в ньому була ця крихітна іскра сили, яка давала нам надію.

Навіть можливість потримати сина на руках була проблематичною, адже він був дуже маленький.

— Він був таким крихітним, я ледве відчувала його на грудях. Він був покритий проводами та моніторами, і я дуже нервувала. Але в той момент, коли його поклали мені на груди, всі мої нерви зникли. Я так довго чекала на цей контакт шкіра до шкіри — три тижні, якщо бути точною — і я відчула чисте полегшення та любов одночасно.

Після приблизно шести місяців лікування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, Нешу дозволили повернутися додому. Сталося це аж на початку січня 2025 року.

Відтоді Неш стає все сильнішим, хоча йому все ще потрібна додаткова допомога. Він дихає на кисні, має зонд для годування та носить слухові апарати через легку втрату слуху. Хлопчик відвідує спеціалізований медичний денний догляд, де отримує необхідну терапію.

— Неш справді творить історію, прокладаючи шлях для догляду за іншими дітьми, народженими так само рано, як і він, — впевнена лікарка.

Посмішка Неша та його сміх щодня нагадують мені, чому так важливо продовжувати захищати наших пацієнтів та їхні родини, навіть у найскладніших обставинах.

Батьки дитини не прагнули бути в центрі уваги, але хотіли розповісти історію Неша, щоб дати надію іншим родинам, які йдуть цим шляхом, і показати, що все можливо навіть у найневизначеніших обставинах.

А ще ми розповідали історію поспішайки зі Львова, який пережив інсульт.

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