Історії Розповіді

Народився на 133 дні раніше — історія хлопчика, який кинув виклик прогнозам

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Липня 2025, 20:00
Народився на 133 дні раніше — історія хлопчика, який кинув виклик прогнозам
Фото: Книга рекордів Гіннеса

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