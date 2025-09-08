8-летний Матвей пошел в школу с протезом — как его встретили в классе

Для 8-летнего Матвея из Кривого Рога первый звонок – это не просто начало учебы, а настоящая победа над трагедией.

Весной мальчик выжил под обстрелом на детской площадке, В результате вражеского обстрела мальчик потерял руку. В сентябре он смело перешагнул порог школы с протезом, демонстрируя удивительную силу духа и решительность.

Об этом сообщают в Superhumans.

Трагедия произошла весной 2024 года, тогда российская ракета ударила по детской площадке, где Матвей гулял с мамой. В результате обстрела его мама погибла, а он, чудом выжил, но потерял руку.

Отец мальчика, переживший трагедию, нашел в себе силы поддержать сына.

Когда Матвей потерял руку, я сказал ему, что лучше попрощаться с рукой, чем с сыном, — поделился отец.

Эти слова, хоть и болезненные, стали фундаментом для их новой жизни.

После операции Матвей попал под опеку медицинского центра Superhumans Center. Мальчику был установлен современный протез.

— Сегодня у Матвея уже есть протез, и он начал обучение в 3-м классе. Одноклассники встретили его объятиями, а учителя готовились к встрече профессионально, чтобы адаптация ученика прошла легко, — говорится в сообщении Superhumans.

Отец Матвея, волнуясь за первый день сына в школе, был приятно удивлен тем, как тепло и без предвзятости его приняли.

— Я очень волновался, как все пройдет. Но все хорошо, спокойно. Его приняли хорошо, как и всегда, — вспоминает отец.

Представители Superhumans также пришли поддержать Матвея. Они отметили, что мальчик такой позитивный и сразу побежал общаться с одноклассниками.

— Для этого у нас работает подразделение Ровный — равному, мы поддерживаем не только военных, но и гражданских, и детей, которые получили такие травмы в результате войны, — добавили в центре.

Главное фото: Скриншот.

