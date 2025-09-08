Истории Рассказы

8-летний Матвей пошел в школу с протезом — как его встретили в классе

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 сентября 2025, 15:00 2 мин.
8-летний Матвей пошел в школу с протезом — как его встретили в классе

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь