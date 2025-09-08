Історії Розповіді

8-річний Матвій пішов до школи з протезом — як його зустріли у класі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Вересня 2025, 15:00 2 хв.
8-річний Матвій пішов до школи з протезом — як його зустріли у класі

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь