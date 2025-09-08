8-річний Матвій пішов до школи з протезом — як його зустріли у класі

Для восьмирічного Матвія з Кривого Рогу перший дзвоник — це не просто початок навчання, а справжня перемога над трагедією.

Навесні хлопчик вижив під обстрілом на дитячому майданчику, втративши руку, але він сміливо переступив поріг школи з протезом, демонструючи дивовижну силу духу та рішучість.

Про це повідомляють у Superhumans.

Трагедія сталася навесні 2024 року, коли російська ракета влучила по дитячому майданчику, де Матвій гуляв із мамою. Внаслідок обстрілу його мама загинула, а він, дивом виживши, втратив руку.

Батько хлопчика, який пережив таку трагедію, знайшов у собі сили підтримати сина.

Коли Матвій втратив руку, я сказав йому, що краще попрощатися з рукою, ніж із сином, — поділився батько.

Ці слова, хоча й болючі, стали фундаментом для їхнього нового життя.

Після операції Матвій потрапив під опіку медичного центру Superhumans Center. Хлопчику був встановлений сучасний протез.

— Сьогодні у Матвія вже є протез, і він розпочав навчання у третьому класі. Однокласники зустріли його обіймами, а вчителі готувалися до зустрічі професійно, щоб адаптація учня пройшла легко, – йдеться у повідомленні Superhumans.

Батько Матвія, хвилюючись за перший день сина в школі, був приємно здивований тим, як тепло і без упереджень його прийняли.

Я дуже хвилювався, як усе пройде. Але все добре, спокійно. Його прийняли добре, як і завжди, — згадує батько.

Представники Superhumans також прийшли підтримати Матвія. Вони відзначили, що хлопчик такий позитивний, і одразу побіг спілкуватися з однокласниками.

— Для цього у нас працює наш підрозділ Рівний — рівному, ми підтримуємо не тільки військових, а й цивільних, і діток, які отримали таке ураження внаслідок війни, — додали в центрі.

Раніше ми розповідали історію пʼятирічного Андрійка з Коростеня, який втратив обидві ноги після того, як російська авіабомба влучила в його будинок. Попри десятки операцій і нестерпний біль, хлопчик не втратив жаги до життя.

