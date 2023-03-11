“Они не думают, что там живут люди”: морпех Гора о пережитом на Херсонском напрявлении

По ту сторону фронта сражаются люди, которых и людьми назвать трудно. Ведь тактика их боя узнаваема для военных Второй мировой войны, полная антигуманность к гражданским и людям в форме.

Морпех с позывным Гора говорит: когда россияне не могут выбить наших военных с позиций атакой, то они просто разрушают все вокруг, чтобы те не могли там больше обороняться. Уничтожают под фундамент дом за домом.

Он никогда не был военным: имел с братом автомобильный бизнес, не верил в полномасштабное вторжение, но имел наготове “тревожный чемоданчик”. 24 февраля он без паники и суеты пошел в местный пункт комплектации и вместе с братом отправился на задание.

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Сначала братья работали на уровне пехоты, часто и сами становились пехотинцами. Со временем, набравшись опыта, пересели на АГС-17 и стали бить по скоплениям россиян.

В октябре 2022 года его брат получил тяжелое ранение при освобождении Херсонской области. Из-за этого — потерял конечность. Для самого Горы та сторона тоже вспоминается невероятно тяжелой.

— Самым трудным для нас оказался первый выход на поле боя. Боевое крещение прошло в яростном бою, поэтому пришлось отходить. К сожалению, с потерями.

Воруют все, даже манекены

Во время тяжелых боев он вынужден был взять на себя обязанности командира подразделения, потому что последний — погиб. Тогда Гора справился блестяще.

А еще вспоминает, как во время проверки вражеских окопов нашел “трофеи” россиян. Признается, что чувствовал одновременно и смех, и грусть от увиденного.

— Я думал, что рассказы о том, как россияне воруют все, вплоть до трусов, были немного преувеличены. Пока своими глазами не увидел.

Стиральные машинки, мультиварки, микроволновки, чайники, некоторые из которых без дисков — это все было у них на позициях.

Все блиндажи оббиты коврами, оборудованы ворованными диванами. Одежды разнообразной много с бирками, даже манекена украли. Свалка и блиндаж одновременно, — шутит он.

Сейчас Гора вместе с подразделением сражается на Востоке страны. Говорит, что между нашим и вражеским войском не просто отличие — это целая пропасть.

— У врага безлимит на боекомплект и живую силу. Если мы экономим, работаем только по целям, то враги наоборот, тратят и не смотрят, куда нужно стрелять.

Они не думают, что там еще живут люди. Они уничтожают все.

А еще говорит: до сих пор не понимает, чем военных РФ стимулируют идти на войну в чужую страну. Россияне похожи на зомби, которых не останавливают ни большие потери, ни отсутствие продвижений, ни даже отсутствие поддержки среди местного населения.

Дома Гору ждут родные, по которым мужчина невероятно соскучился. Признается, что ему очень не хватает объятий с женой.

— Но понимаю, что пока идет такая ожесточенная война, я должен быть здесь. Настроение бить оккупанта есть, силы есть — будем воевать!

Командир батальона Ураган Гвардии наступления говорит, что лично видел, как россияне воюют под действием наркотических веществ. Что он рассказал о тактике врага, и как украинцы будут возвращать оккупированные территории — читай в материале.

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