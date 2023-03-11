“Вони не думають, що там живуть люди”: морпіх Гора про пережите на Херсонщині

По той бік фронту воюють люди, яких й людьми назвати важко. Адже тактика їхнього бою — впізнавана для військових Другої світової війни — повна антигуманність до цивільних та людей у формі.

Морпіх на псевдо Гора каже: коли росіяни не можуть вибити наших військових з позицій атакою, то вони просто руйнують навколо все, щоб ті не могли там більше оборонятися. Знищують під фундамент будинок за будинком.

Він ніколи не був військовим: мав із братом автомобільний бізнес, не вірив у повномасштабне вторгнення, але мав напоготові “тривожну валізку”. 24 лютого він без паніки та метушні пішов до місцевого пункту комплектації та разом з братом подався на завдання.

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Спочатку брати працювали на рівні із піхотою, часто й самі ставали піхотинцями. З часом, набравшись досвіду, пересіли на АГС-17 та почали бити по скупченнях росіян.

У жовтні 2022 року його брат отримав важке поранення під час звільнення Херсонської області. Через це — втратив кінцівку. Для самого Гори той бік теж пригадується неймовірно важким.

— Найважчим для нас виявився перший вихід на поле бою. Бойове хрещення пройшло у запеклому бою, тому довелось відходити. На жаль, з втратами. Крадуть усе, навіть манекени Під час тих важких боїв він змушений був взяти на себе обов’язки командира підрозділу, бо останній — загинув. Тоді Гора впорався блискуче. А ще пригадує, як під час перевірки ворожих окопів знайшов “трофеї” росіян. Зізнається, що відчував водночас і сміх, і сум від побаченого. — Я думав, що розповіді про те, як росіяни крадуть все, аж до трусів, були трохи перебільшеними. Допоки на власні очі не побачив. Пральні машинки, мультиварки, мікрохвильовки, чайники, деякі з яких без дисків — це все було у них на позиціях. Усі бліндажі оббиті килимами, облаштовані краденими диванами. Одягу різноманітного багато з бірками, навіть манекена поцупили. Звалище і бліндаж одночасно, — жартує він. Зараз Гора разом із підрозділом воює на Сході країни. Каже, що між нашим та ворожим військом не просто відмінність — це ціла прірва.