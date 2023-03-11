“Вони не думають, що там живуть люди”: морпіх Гора про пережите на Херсонщині

По той бік фронту воюють люди, яких й людьми назвати важко. Адже тактика їхнього бою — впізнавана для військових Другої світової війни — повна антигуманність до цивільних та людей у формі.
Морпіх на псевдо Гора каже: коли росіяни не можуть вибити наших військових з позицій атакою, то вони просто руйнують навколо все, щоб ті не могли там більше оборонятися. Знищують під фундамент будинок за будинком.
Він ніколи не був військовим: мав із братом автомобільний бізнес, не вірив у повномасштабне вторгнення, але мав напоготові “тривожну валізку”. 24 лютого він без паніки та метушні пішов до місцевого пункту комплектації та разом з братом подався на завдання.
Спочатку брати працювали на рівні із піхотою, часто й самі ставали піхотинцями. З часом, набравшись досвіду, пересіли на АГС-17 та почали бити по скупченнях росіян.
У жовтні 2022 року його брат отримав важке поранення під час звільнення Херсонської області. Через це — втратив кінцівку. Для самого Гори той бік теж пригадується неймовірно важким.
У жовтні 2022 року його брат отримав важке поранення під час звільнення Херсонської області. Через це — втратив кінцівку. Для самого Гори той бік теж пригадується неймовірно важким.
— Найважчим для нас виявився перший вихід на поле бою. Бойове хрещення пройшло у запеклому бою, тому довелось відходити. На жаль, з втратами.
Під час тих важких боїв він змушений був взяти на себе обов’язки командира підрозділу, бо останній — загинув. Тоді Гора впорався блискуче.
А ще пригадує, як під час перевірки ворожих окопів знайшов “трофеї” росіян. Зізнається, що відчував водночас і сміх, і сум від побаченого.
— Я думав, що розповіді про те, як росіяни крадуть все, аж до трусів, були трохи перебільшеними. Допоки на власні очі не побачив.
АрміяInform
Пральні машинки, мультиварки, мікрохвильовки, чайники, деякі з яких без дисків — це все було у них на позиціях.
Усі бліндажі оббиті килимами, облаштовані краденими диванами. Одягу різноманітного багато з бірками, навіть манекена поцупили. Звалище і бліндаж одночасно, — жартує він.
Усі бліндажі оббиті килимами, облаштовані краденими диванами. Одягу різноманітного багато з бірками, навіть манекена поцупили. Звалище і бліндаж одночасно, — жартує він.
Зараз Гора разом із підрозділом воює на Сході країни. Каже, що між нашим та ворожим військом не просто відмінність — це ціла прірва.
— У ворога безліміт на боєкомплект та на живу силу. Якщо ми економимо, працюємо лише по цілях, то вороги навпаки, розтрачають і не дивляться куди треба стріляти.
Вони не думають про те, що там десь ще живуть люди. Вони знищують усе.
Вони не думають про те, що там десь ще живуть люди. Вони знищують усе.
А ще каже: досі не розуміє, чим військових РФ стимулюють іти на війну в чужу країну. Росіяни схожі на зомбі, яких не спиняють ні великі втрати, ні відсутність просувань, ні навіть відсутність підтримки серед місцевого населення.
Вдома на Гору чекають рідні, за якими чоловік неймовірно скучив. Зізнається, що йому дуже не вистачає обіймів з дружиною.
— Але розумію, що поки йде така запекла війна, я повинен бути тут. Настрій бити окупанта є, сили є — будемо воювати!
Командир батальйону Буревій Гвардії наступу каже, що особисто бачив, як росіяни воюють під дією наркотичних речовин. Що він розповів про тактику ворога та як українці будуть повертати окуповані території — читай у матеріалі.
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