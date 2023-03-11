Розповіді

“Вони не думають, що там живуть люди”: морпіх Гора про пережите на Херсонщині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Березня 2023, 15:00
Гора
Фото: Армія.Inform

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