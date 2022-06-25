Мы шли пешком по минному полю под прицелами: история Вадима, выбиравшегося из Бучи

Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как русские войска растерзали Бучу и покинули её землю сожженной, разрушенной, убитой. Мы слышали много рассказов о тех ужасных событиях, которые теперь называются Бучанская резня.

Еще одна история — о едва выбравшемся из оккупированного города парне из Бучи. Его зовут Вадим, ему 20, и он потерял отца еще 3 марта.

Парень вспоминает эти события безэмоционально, изредка прибегая к деталям. Рассказывает: все до последнего верили, что война минует их мимо и никто не пострадает.

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Отец

Его отец — монтажник на военном заводе имени Антонова Алексей Евдокименко, которому было 42 года, был убит в Буче 3 марта. Парень говорит: семья знает, что он мертв, но они до сих пор не могут похоронить тело.

Отец скрывался от обстрелов в гаражах, недалеко от дома. 3 марта он пошел за дровами и не вернулся.

По свидетельствам очевидцев, его и ещё троих мужчин похитили россияне. Позже было найдено тела — замучены, сожжены, без глаз, с разрезанным животом.

Тело долго не могли найти, а потом оказалось, что его забрали на экспертизу.

На самом деле было бы хуже, если бы тело так и лежало где-нибудь по сторонам дорог или у гаражей: одичавшие собаки, ещё недавно спавшие на диванах, ели сухой корм и назывались домашними, сейчас доедали тела мертвых бучан. Местные жители признаются, что есть случаи, когда собаки нападают и на живых.

Вадим вместе с бабушкой и мамой после начала обстрелов сразу спускались в подвал. Их дом вблизи центра города сначала казался крепостью: со временем бабушка начала задыхаться из-за пыли и сырости в подвале, поэтому было решено пережидать обстрелы в коридоре собственной квартиры на шестом этаже.

Помогал людям и военным Украины

Вадим сразу начал помогать волонтерам: разносить еду тем, кто не мог её достать своими силами, готовил на костре посреди двора с соседкой. Готовили, пока мимо них проезжали российские танки.

Первоначально военные были нормальные. Когда остановили меня по дороге домой с пакетами пищи, посоветовали быть осторожнее. А мою соседку отпустили потому, что она сама москвичка — своя для них. Она договорилась с ними, чтобы нас не расстреляли.

А угрозы смертью были постоянно: просто за то, что человек ходил, казался им подозрительным. Многие горожане рассказывали, что все в городе быстро поняли правила поведения в оккупированной Буче.

Идешь по улице, увидел военных — нужно остановиться, чтобы они видели руки. Не бежать, не поворачиваться спиной. Люди адаптировались, передавали информацию даже без связи.

— Некоторые пьянствовали. Пожилой житель Бучи, напившись, кричал солдатам “Слава Украине!” Его не убили, но сильно покалечили — сломали нос, ногу проткнули штыком.

Вадима угрожали убить четыре раза. За период оккупации произошло несколько ротаций, и каждое новое подразделение, которое приходило сюда, было ещё хуже предыдущего.

На глазах бабушки Вадима россияне убили пенсионера, просто готовившего еду во дворе. Сама она едва успела скрыться, чтобы не убили её.

Вадим совершал еще один героический поступок: снимал похищение мирных жителей россиянами и отправлял их в СБУ.

Узнав, что кто следит за их преступлениями и сообщает о них украинской стороне, россияне начали рейд по квартирам. Мародерили, выносили телевизоры, бытовую технику, ковры, мужскую одежду.

Спасение под прицелами снайперов

Больше всего гражданских убили на улице Яблонская, где россияне устроили в одном из домов штаб, тюрьму и пытательную комнату — туда свозили задержанных, там их пытали и убивали.

Тела хоронили в братских могилах на церковном поле. Часть погибших так и оставалась в расстрелянных машинах или у дорог.

После того как в дом парня и его семьи попал снаряд, они решили бежать и спасаться. 8 марта Вадим с мамой уехали из Бучи.

— Город был заминирован, везде снайперы: на деревьях, на крышах, в окнах, — говорит он. — Мы шли пешком по минному полю под прицелами.

Они уехали в Мукачево.

Бабушка осталась дома — стариков реже трогали. В квартире не было ни окон, ни рам. Однажды в неё выстрелил снайпер, но попал по кускам стекла. Обломком бабушку ранило в ногу. След от пули остался на потолке.

После деоккупации парень вернулся в Бучу, чтобы помогать восстановить жизнь на этой территории. Он ищет пропавших родственников тех или иных людей, помогает с оформлением документов на компенсацию при потере имущества, занимается гуманитарной помощью.

Они предстанут перед судом

У Вадима остались знакомые в России. Парень признается: они до сих пор не верят в то, что творила их армия.

— У моей знакомой из России муж и сын военные. Я позвонил и спросил: Что это ваши у нас творят?

Она сказала, что зверств и мирных расстрелов на самом деле не было, что это ложь, что нас пришли освобождать, что мы артисты и изображаем всё это.

Вадим надеется, что все те, кто истязал, убивал, мародерил, воровал, насиловал, издевался над украинским народом, будут наказаны и предстанут перед судом.

Раньше мы рассказывали тебе историю женщины, бежавшей из-под Херсона. Она пережила много страха: когда выбиралась из ада по минному полю, над головой стреляли.

Главное фото: Черта

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