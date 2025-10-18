С бисером в руках: история мужчины, который делает украшения после смены на железной дороге

Когда кто-то видит Дмитрия впервые, трудно представить, что этот крепкий электромеханик после смены садится не за дрель или отвертку, а за станок с бисером. Работа на железной дороге — это ежедневные ремонты, кабели, пыль и физическая усталость.

Но именно после этого Дмитрий приходит домой, моет руки, включает настольную лампу и начинает плести серьги, браслеты и брелоки из бисера — тонкую, почти ювелирную работу.

Вышивка, что началась с любви

— С детства мне было интересно вышивать. Но тогда это было просто любопытство. Серьезно занялся только в 16 лет, когда встречался с девушкой. У нее дома висела вышитая крестиком картина. Это меня так впечатлило, что я купил небольшой набор, чтобы попробовать сам, — рассказывает Дмитрий Руденко.

Так началась история, которая позже переросла в десятки картин, рушников и нарядов, расшитых бисером. Даже маме Дмитрий собственноручно вышил платье.

Постепенно он осваивал разные техники, купил станок и сделал первые украшения — браслет и серьги.

Позже снова вернулся к вышивке крестиком. Участвовал в местных конкурсах, получал положительные отзывы, но признается: все это не приносило дохода.

Получалось, что вышиваю в стол. Людям нравилось, но покупать не спешили. Материалы стоили дорого, и я просто не мог это тянуть, — говорит он.

Побег из Славянска и новая жизнь в Киеве

Во время полномасштабного вторжения Дмитрию пришлось уехать из Славянска. Соседние города уже были оккупированы, а родной — под постоянными обстрелами.

Должен был выезжать из Краматорска, но именно в тот день россияне ударили по вокзалу. Можно сказать, Бог уберег: я уехал из другого города, — вспоминает мужчина.

Дорога заняла более 15 часов — стоя, сидя на чемодане, без сна. Сначала он остановился в Хмельницкой области, а потом — в Киеве. Именно там вернулся к рукоделию и начал делать патриотические брелоки из бисера.

Рядом была кофейня, я предложил оставить несколько изделий на продажу. Люди покупали! Это меня так вдохновило, что я создал страницу в соцсетях и назвал ее Создано им, — улыбается Дмитрий.

Но вскоре позвонили с работы — либо возвращается, либо сотрудничество прекращают. И уже в декабре 2022-го он снова был дома, в Славянске, где сегодня снова гремят взрывы.

Между железной дорогой и бисером

Совмещать любимое дело с работой электромеханика — непросто.

После смены прихожу домой уставший. Но все равно сажусь хотя бы на час-два за украшения. Это моя терапия, говорит Дмитрий.

Он работает в бригаде кабельного хозяйства на железной дороге: ищет повреждения под землей, ремонтирует, проверяет. К основным обязанностям добавляются и сезонные — косить траву, красить, копать.

Иногда думаю, что чтобы превратить это хобби в бизнес, нужно уйти с работы. Но пока не решаюсь, ведь это стабильность, — признается мужчина.

Больше всего людей поражает, что это делает мужчина

Когда Дмитрий только начинал, его часто осуждали.

Мне говорили, что это не мужское дело! Но ведь нет мужской или женской вышивки. Есть просто дело, которое тебе по душе, — подчеркивает он.

Сегодня, когда люди видят его работы, сначала удивляются, а потом восхищаются.

— Больше всего поражает, что мужчина может делать это так аккуратно. Есть у нас этот стереотип, что мужчина — это дрель, гаечный ключ и молоток. А я могу сделать нежную сережку из бисера, и мне это приносит спокойствие, — улыбается он.

Для Дмитрия бисероплетение — не просто ремесло. Это способ восстановить силы после тяжелого дня и почувствовать гармонию.

Я люблю, чтобы украшение нравилось настолько, чтобы его хотелось носить. Не просто купить — а чтобы оно стало частью человека. Это и есть настоящее удовольствие, — говорит он.

Мужчины тоже могут создавать уют

Еще одна история — от Николая из Николаевщины, который несколько лет назад полностью изменил свою жизнь и начал делать ароматные свечи.

— Всегда мечтал о собственном деле, но не решался. Полномасштабная война стала толчком. Увидел курсы по изготовлению мыла, бомбочек и свечей — решил попробовать, — рассказывает он.

Начал с мыла, но быстро понял, что душа лежит к свечам. Первые формы купил в китайском магазине, не имея представления, что существует множество видов воска.

— Думал, все просто: растопил, залил — и готово. А оказалось — целая наука! — смеется Николай.

Сейчас он создает свечи под брендом Уют. Использует только премиальные ароматы, дорогие формы и продумывает дизайн до мелочей.

Хочу, чтобы человек, открыв коробку, сразу улыбнулся. Если вижу, что что-то не идеально — переделываю. Ведь это не просто свеча, это эмоция, — объясняет мужчина.

Николай признается, что сначала слышал много комментариев.

— Знаю, что за спиной обсуждали. Мол, мужчина должен пахнуть бензином, а не ванилью. Но кто это придумал? Разве аромат свечи делает тебя менее мужественным?

Он убежден, что каждый имеет право заниматься тем, что приносит радость.

— Если тебя не поддерживают родные или друзья, но ты горишь своим делом — не сдавайся. Даже если это розовые свечи или бисерные серьги. Главное — искренность в том, что делаешь, — подытоживает мужчина.

