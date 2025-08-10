Осколок застрял в груди: как командир Руслан из последних сил искал помощь

Руслан Чайка На передовой, где каждый день может стать последним, героизм измеряется не только боями, но и жаждой жизни, даже после самых тяжелых ранений.История 32-летнего Руслана Чайки, командира боевой машины 110-й отдельной механизированной бригады, — яркий тому пример. Три сутки, из последних сил, он боролся за спасение, и теперь за его жизнь борются львовские медики. Его историю рассказало первое медицинское объединение Львова.История спасения: три сутки в аду Руслан, мобилизованный весной 2022 года, получил тяжелое ранение в начале июля на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Четыре вражеских дрона сбросили на него снаряды, в результате чего он получил многочисленные осколочные ранения: раздробленную кисть, обширную рану на пояснице и поврежденное легкое. Один из осколков застрял в грудной стенке. Из-за постоянных обстрелов Руслан не мог добраться до точки эвакуации. Он провел в посадке два дня, и лишь на третью, дождавшись относительного затишья, покинул лесополосу. Еще более суток он добирался до безопасного места, проявляя невероятную силу воли. Путь к спасению: от Запорожья до Львова После эвакуации раненого Руслана сначала доставили в стабилизационный пункт в Запорожье. Оттуда — в Винницу, где ему провели первую операцию на раздробленной руке. Читать по теме Мечтает станцевать на свадьбе дочери: Андрей учится заново ходить после ранения Боец 3 ОШБр Андрей восстанавливается после ранения, чтобы осуществить свою мечту. Следующим этапом стал Львов, а именно — Больница Святого Луки, входящая в экосистему UNBROKEN. Здесь он получит помощь, способную спасти его от дальнейших осложнений. Малоинвазивная хирургия: современные технологии для спасения Главная задача хирургов Больницы Святого Луки — извлечь осколок, застрявший в грудной клетке Руслана. Если этого не сделать вовремя, он может сместиться, снова повредить легкое или вызвать развитие опасной инфекции. Фото: первое медицинское объединение Львова. Медики планируют провести тораскопическую операцию малоинвазивным методом, что является наименее травматичным для пациента. С помощью лапароскопической стойки они извлекут осколок через несколько небольших проколов, что позволит избежать значительного хирургического вмешательства и ускорить восстановление. Главное фото: первое медицинское объединение Львова. Едва выжил на поле боя и Сергей. Обломок пробил ему сердце. Как выжил после тяжелого ранения, военный рассказал раньше. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Жизненные истории, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter