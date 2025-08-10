Осколок застрял в груди: как командир Руслан из последних сил искал помощь

На передовой, где каждый день может стать последним, героизм измеряется не только боями, но и жаждой жизни, даже после самых тяжелых ранений.

История 32-летнего Руслана Чайки, командира боевой машины 110-й отдельной механизированной бригады, — яркий тому пример. Три сутки, из последних сил, он боролся за спасение, и теперь за его жизнь борются львовские медики.

Его историю рассказало первое медицинское объединение Львова.

История спасения: три сутки в аду

Руслан, мобилизованный весной 2022 года, получил тяжелое ранение в начале июля на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Четыре вражеских дрона сбросили на него снаряды, в результате чего он получил многочисленные осколочные ранения: раздробленную кисть, обширную рану на пояснице и поврежденное легкое. Один из осколков застрял в грудной стенке.

Из-за постоянных обстрелов Руслан не мог добраться до точки эвакуации. Он провел в посадке два дня, и лишь на третью, дождавшись относительного затишья, покинул лесополосу. Еще более суток он добирался до безопасного места, проявляя невероятную силу воли.

Путь к спасению: от Запорожья до Львова

После эвакуации раненого Руслана сначала доставили в стабилизационный пункт в Запорожье. Оттуда — в Винницу, где ему провели первую операцию на раздробленной руке.

Следующим этапом стал Львов, а именно — Больница Святого Луки, входящая в экосистему UNBROKEN. Здесь он получит помощь, способную спасти его от дальнейших осложнений.

Малоинвазивная хирургия: современные технологии для спасения

Главная задача хирургов Больницы Святого Луки — извлечь осколок, застрявший в грудной клетке Руслана. Если этого не сделать вовремя, он может сместиться, снова повредить легкое или вызвать развитие опасной инфекции.

Медики планируют провести тораскопическую операцию малоинвазивным методом, что является наименее травматичным для пациента. С помощью лапароскопической стойки они извлекут осколок через несколько небольших проколов, что позволит избежать значительного хирургического вмешательства и ускорить восстановление.

