Осколок застряг у грудях: як командир Руслан з останніх сил шукав допомогу

На передовій, де кожен день може стати останнім, героїзм вимірюється не лише в боях, а й у жазі до життя, навіть після найважчих поранень.

Історія 32-річного Руслана Чайки, командира бойової машини 110-ї окремої механізованої бригади, — яскравий тому приклад. Три доби, з останніх сил, він боровся за порятунок, а тепер за його життя практично б’ються львівські медики.

Його історію розповіло перше медичне об’єднання Львова.

Історія порятунку: три доби в пеклі

Руслан, мобілізований навесні 2022 року, був важко поранений на початку липня на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Чотири ворожі дрони скинули на чоловіка снаряди, внаслідок чого він дістав численні осколкові поранення: розтрощену кисть, велику рану на попереку та пошкоджену легеню. Один з осколків застряг у грудній стінці.

Через безперервні обстріли Руслан не міг дістатися до точки евакуації. Він провів у посадці дві доби, і лише на третю, дочекавшись відносного затишшя, покинув лісосмугу. Ще понад добу він добирався до безпечного місця, демонструючи надзвичайну силу волі.

Шлях до порятунку: від Запоріжжя до Львова

Після евакуації пораненого Руслана спершу доправили до стабілізаційного пункту в Запоріжжі. Звідти — до Вінниці, де йому провели першу операцію на розтрощеній руці.

Наступним етапом став Львів, а саме лікарня Святого Луки, яка є частиною екосистеми UNBROKEN. Тут він отримає допомогу, яка може врятувати його від подальших ускладнень.

Малоінвазивна хірургія: сучасні технології для порятунку

Головне завдання хірургів лікарні Святого Луки — витягти осколок, що застряг у грудній клітці Руслана. Якщо цього не зробити вчасно, він може зміститися, знову пошкодити легеню або спричинити розвиток небезпечної інфекції.

Медики планують провести торакоскопічну операцію малоінвазивним способом, що є найменш травматичним для пацієнта. За допомогою лапароскопічної стійки вони витягнуть осколок через кілька невеликих проколів, що дозволить уникнути значного хірургічного втручання та прискорити відновлення.

