Рассказы

Жмешь руку как руководитель, но как отец — переживаешь: история о родных людях, которые пошли служить в один батальон

Виктория Мельник, редактор сайта 17 марта 2023, 07:00
Александр и Назар Михальчуки
Фото: Суспільне

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