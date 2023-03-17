Жмешь руку как руководитель, но как отец — переживаешь: история о родных людях, которые пошли служить в один батальон

Война в Украине разъединила многие семьи наших граждан. Однако некоторые родные люди восприняли войну как испытание, которое можно пережить только вместе.

Так случилось с отцом Александром и сыном Назаром Михальчуками. Родные люди вступили в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас они оба служат в 19-м стрелковом отдельном батальоне, который начал формироваться 25 февраля в Хмельницком.

Шли на войну вместе

Сын Назар в подчинении у отца. Рассказывает: 24 февраля он проснулся от взрывов в аэропорту, когда он был в своем строительном колледже.

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— Мне кажется, что было три ракеты. Я проснулся в пять утра, еще никаких новостей не было, что началась полномасштабная война. Но я понял, что это уже не хорошо, — вспоминает младший Михальчук.

Тогда парень без раздумий пошел в киевский военкомат, чтобы попасть в местное ТРО. В родной Хмельницкий возвращаться не хотел, потому что понимал: когда наступление идет на Киев, нет времени на переезды между городами.

Но в Киеве меня не приняли, потому что у меня не было всех документов. Пришлось возвращаться в Хмельницкий. Я подумал: такова судьба, чтобы быть вместе с отцом, — рассказал Назар.

Его отец Александр служил в ВСУ еще до 2005 года. Новости о полномасштабном вторжении застали его во Львове, где он работал.

Решение принял молниеносно. Вернулся домой, вместе с другими прошел двухмесячное слаживание войск и уехал на выполнение боевых задач вместе с сыном. Боевое крещение батальон прошел на Харьковском направлении.

— Это РусскиеТишки, Харьковская область. Там прямого контакта с врагом не было, но мы попали под обстрел. Первый раз начали разрываться Грады, артиллерия, минометы, — рассказывает Назар.

А еще признается: счастлив, что служит с такими искренними патриотами и отличными военными вместе с отцом. Сам отец говорит, что ему не просто совмещать военного командира и отца в одном лице.

Труднее всего быть отцом и командиром одновременно

— Как руководитель смотришь, встречаешься с ним взглядом. Посмотрели друг на друга. Пожелали всего хорошего, пожали руки, уехали. Но как отец, ты переживаешь. Вот именно такой трудный момент, который нужно пережить, и он не дает тебе покоя, — говорит Александр.

В тылу их обоих ждет жена-мать и младший Михальчук, которому сейчас всего 14 лет.

В настоящее время отец и сын находятся в медицинских учреждениях области: сын получил ранения и проходит реабилитацию, а отец восстанавливается после травм.

А вот батяр из Львова, ставший военным в четвертом поколении, говорит: врага надо истреблять, несмотря ни на что. Его историю можешь прочесть в нашем другом материале.

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