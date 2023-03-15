Какой бы категории ни был оккупант, его надо уничтожать! История львовского батяра с фронта

Наверное, все украинцы утром 24 февраля 2022 в панике просматривали новости. Так началась полномасштабная война и для Владислава. Он был командиром взвода одной из отдельных горно-штурмовых бригад. Сразу начал будить ребят.

Не все поверили в новость, говорили, что это фейк. Но на построении увидели над головами первые ракеты. Тогда все поняли, что действительно началось полномасштабное вторжение России. Владислав с подчиненными тогда были на учениях на полигоне в Днепропетровской области. Свою историю он рассказал для Армии.Inform.

Военный в четвертом поколении

Владислав всегда хотел быть военным, ведь четыре поколения мужчин в его семье посвятили себя военной службе. Мужчина признается: иногда задумывался над тем, чтобы стать дальнобойщиком или таксистом. Однако эти размышления всегда длились не более нескольких дней. Он называет себя львовским батяром и рассказывает, как поступил в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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Дедушка и папа были замполитами, а я выбрал кардинально другую профессию — боевое применение пехоты, — рассказывает Владислав.

Службу проходил в одной из горно-штурмовых бригад. Курсантом парень изучал боевой путь разных подразделений. Своим примером для подражания называет героя Украины Сергея Собко. После выпуска из академии в 2021 году отправился в район проведения ООС на Мариупольское направление.

Говорит, что не стоит сравнивать войну тех лет с современной. Впрочем, и тогда были сложные моменты. Но наши военные всегда давали достойный отпор врагу. Он вспоминает, как во время одной из задач ранило его друга, но повезло — задело только мягкие ткани.

Первые бои во время полномасштабной войны

5 марта взвод Владислава уже принял первое сражение в Запорожской области. Военные готовились к круговой обороне и должны были отбивать колонны противника. Львовянин отмечает, что враг преобладал как техникой, так и личным составом, поступила информация, что их берут в окружение.

— Мой командир роты решил вывести людей. Начали сворачиваться, сделали откат. Тогда к нам на позицию заскочили ребята из другой роты, только что вышедшие из окружения. Только после боя не до конца понимали, что происходит, — вспоминает Владислав.

Вернувшиеся товарищи оставались на позициях, несмотря на команду отходить. Влад побежал забирать их, а по ним начал стрелять российский танк. К счастью, все остались живы.

— Сразу было страшно, но потом появляется азарт к своей работе и желание выполнить задание как можно лучше. А для этого нужно постоянно тренироваться, что мы и делаем, когда есть возможность, — рассказывает командир роты.

Бой под Гуляйполем

Под Гуляйполем подразделение львовянина держало центральную дорогу, контролируя въезд в город из населенного пункта Дорожнянка. Там произошло первое контактное сражение. К военным приехало подкрепление, начали налаживать взаимодействие, и сразу же начался обстрел позиций и окрестностей города.

— Оккупанты двигались через поля колоннами в населенный пункт. Впереди вражеской пехоты — два танка и две БМП, одну из которых уничтожили. Танки таки вошли в город. Мы вступили в бой, отработали с РПГ и заставили их откатиться. Город мы удержали, — подчеркивает мужчина.

Затем военные оказались в Донецкой области, где понесли сильные потери. Владислав, как настоящий командир, волнуется за каждого подчиненного, с грустью и болью рассказывает о погибших товарищах.

День рождения с огоньком

Позже Владислав оказался в Херсонской области. Там 1 октября ему удалось отпраздновать лучший День рождения, потому что украинцы начали контрнаступление.

Хороший был День рождения, с огоньком.

— Мы продвигались во втором эшелоне, после чего получили задачу блокировать село Украинка до подхода основных сил для проведения зачистки, — вспоминает он.

Но не дождавшись помощи, военные попали под обстрел Урагана. Во время рассказа о каждом бое мужчина вспоминает и о потерях. Видно, что он действительно беспокоится.

— Моя основная цель — выполнить поставленную задачу и сохранить здоровье и жизнь моих людей.

Я отвечаю за каждого своего подчиненного, за их боевую готовность и обученность, — говорит он и добавляет, что при возможности всегда проводит тренировки.

Военный выделяет две категории оккупантов:

военные из регулярной армии РФ — они теряются, могут, если что-то не получается, откатываться, меняют тактику и убегают;

вагенеровцы — пушечное мясо, которым закидывают передовые позиции украинцев.

— Но независимо от того, к какой из этих категорий принадлежит оккупант, его нужно уничтожать. И мы это делаем и будем делать, — подчеркивает он.

Владислав говорит, что его обязанность — защитить родных. А гордость за предков и любовь к Родине придают сил.

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