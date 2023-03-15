Рассказы

Какой бы категории ни был оккупант, его надо уничтожать! История львовского батяра с фронта

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 марта 2023, 08:00
Історія львівського батяра Владислава про бої на фронті
Фото: Армия.Inform

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