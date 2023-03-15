Розповіді

Якої б категорії не був окупант, його треба знищувати! Історія львівського батяра з фронту

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Березня 2023, 08:00
Історія львівського батяра Владислава про бої на фронті
Фото: Армія.Inform

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