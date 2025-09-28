“Я тоже умерла вместе с ним”: жена о Денисе, который стал легендой ПВО

В доме среди ирпенского леса — две зубные щетки. На подоконнике — портрет Дениса и осколок, который передали побратимы. На втором этаже Яна собрала стеллаж с орденами и грамотами. Историю погибшего воина рассказало издание hromadske.

Было ощущение, что я тоже умерла. Когда очень любишь, отдаешь часть себя. И когда Дениса не стало, та часть ушла вместе с ним, — рассказывает женщина.

Они познакомились в Tinder. Яна свайпнула на фото с хаски. У Дениса их было четверо.

Потом появился и пятый — доберман Арни.

— Для него собаки стали реабилитацией. Он прошел АТО, остался без дома в Луганске. Во дворе — смех, тренировки, соревнования. Второе-третье место? Для Дениса это провал, — улыбается она сквозь слезы.

Денис служил в ПВО

Денис Сакун служил в ПВО, инженерил и обучал. По словам Яны, именно во время его боевых дежурств и благодаря налаженной им технике военные впервые в мире сбили российскую Х-47М Кинжал.

Позже он поехал на юг — и после его вмешательства, говорит Яна, этой техникой сбили три Су-34.

Он был из тех, кто может скрепкой починить любую поломку. Если детали задерживались, находил подручное решение, чтобы система не останавливалась.

19 декабря 2024 года они в последний раз говорили по телефону. Ночью — массированный обстрел.

Я проверила собак и заснула. Думала: мой Денис неуничтожимый. Утром позвонил побратим мужа и сказал, что его уже нет, — вспоминает женщина.

Выбор, сделанный 25 февраля

Денис — уроженец Луганска. В 2014-м покинул оккупацию почти без вещей. Уволился со службы из-за здоровья, работал в IT, открыл бизнес и клялся, что в армию больше — никогда.

24 февраля 2022-го отвез семью в более безопасное место. А 25-го — пошел в военкомат. Вернулся в ПВО, сначала работал на С-300.

В январе 2023-го — учеба в США на Patriot, где изучал программу и уже через несколько недель просился назад — воевать.

Вскоре стал командиром инженеров, а потом — главным инженером ЗРК Patriot.

Мне кажется, должность придумали под него — он вырос из любых рамок, — говорит Яна.

Ирпенский дом пережил обстрелы

Денис заменил окна, прибрал двор, посадил деревья и — 65 туй.

Он просил, чтобы я поливала цветы. Я смотрю на туи, туи — на меня. И как-то справилась, — смеется Яна.

Розовые кусты поодиночке разбросаны по двору — подарки на ее дни рождения.

Читать по теме Розы для нее: как военный создает сад памяти о жене Олесий отмечает, что второй Натальи уже не будет.

На каждый — саженец, и он сам ухаживал. Теперь ухаживаю я. Это моя терапия.

Собаки переживали утрату по-своему

В день похорон у одного из хаски случился приступ, другие грызлись, хотя раньше никогда.

Теперь они зафиксировались на мне. Арни не отходит. Чуют его запах в машине — и ищут хозяина, — говорит Яна.

Больше всего Яне больно, что у них с Денисом не было детей

Она жалеет, что они с Денисом не успели стать родителями.

Если бы он сдал материал в банк, я бы родила нашего ребенка. Потомки таких людей должны быть, — признается жена.

После гибели мужа Яна вышла на работу уже через две недели:

Ответственность за собак. И желание не сломаться.

На правой руке она сделала татуировку с портретом Дениса и их добермана Арни, на левой — такую же, как у мужа.

Женщина создала сад в память о муже

По профессии Яна — детский психолог. Сейчас учится работать с ветеранами и мечтает о психологически-реабилитационном саде Chief Garden (Чиф — позывной Дениса).

Идея — создать аллею памяти, где каждое дерево — в честь конкретного погибшего воина.

Пространство для тишины, рук, земли и разговоров, которые не всегда можно произнести вслух.

Я не спасла своего Дениса, но хочу спасать души, которые в этом нуждаются. Они прошли ад. Кто-то должен бороться за них так, как они боролись за нас, — говорит Яна.

Главное фото: hromadske.

